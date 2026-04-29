Iván Rodríguez, campeón cadete del Open Internacional de España de Taekwondo

El joven acumula tres podios nacionales en menos de seis meses

El ripense Iván Rodríguez Clemente se ha convertido en el campeón del Open Internacional de España de Taekwondo 2026. Con tan solo 13 años, el joven se ha hecho con el primer puesto en la categoría cadete masculino de menos de 33 kilos. El torneo, integrado por deportistas de 58 países diferentes, se celebro el fin de semana del 17 al 19 de abril en Alicante.

No ha sido un camino fácil. En la categoría de Iván participaron 32 deportistas, incluyendo a los actuales campeones de España, Gran Bretaña e Italia, además del subcampeón español. El joven deportista tuvo que superar cinco combates para ganar el torneo. Una victoria más en un palmarés impresionante, en el que Rodríguez acumula tres podios nacionales en menos de seis meses.

Iván Rodríguez, con su medalla de bronce en el Campeonato CESA / Ayuntamiento de Rivas

Rivas, la ciudad del deporte por excelencia

Detrás de esta joven promesa está la Escuela de Taekwondo Nam Kun Rivas, que destaca el «trabajo constante del deportista, así como el apoyo de su equipo y entrenador». Desde el club señalan que ya tienen la vista puesta en el Campeonato de Europa del próximo mes de noviembre. Su victoria en el Open Internacional de España se suma a su medalla de bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas unos resultados que, para la escuela ripense de taekwondo, «consolidan la progresión deportiva de Iván».

La Escuela de Artes Marciales Nam Kun ofrece, además, clases en otras especialidades. Aquellos interesados en los deportes de contacto, desde los más pequeños hasta los mayores, pueden apuntarse a las actividades de Kick Boxing o Muay Thai, entre otras.