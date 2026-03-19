Iván Rodríguez logra el bronce en el nacional de taekwondo

El joven vinculado a Rivas sube al podio en el Campeonato de España de selecciones autonómicas.

El joven deportista Iván Rodríguez Clemente, vinculado a Rivas-Vaciamadrid, ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de España de taekwondo de selecciones autonómicas, disputado el 28 de febrero en San Vicente del Raspeig (Alicante). El taekwondista compitió en la categoría cadete de menos de 33 kilos, representando a Castilla-La Mancha en esta cita que reúne a los mejores competidores del país en edad escolar.

Rodríguez entrena habitualmente en la Escuela de Taekwondo Nam Kun Rivas, uno de los clubes que trabaja el deporte base en el municipio. Su presencia en el torneo nacional llegó tras formar parte de la selección castellano-manchega, federación a la que pertenece el club ripense.

Un podio en una competición nacional de alto nivel

El Campeonato de España de taekwondo de selecciones autonómicas es uno de los torneos más exigentes del calendario nacional en categorías formativas. En él participan deportistas seleccionados por las federaciones de cada comunidad autónoma, lo que convierte el campeonato en una referencia para detectar talento joven.

En este contexto, el tercer puesto logrado por Iván Rodríguez confirma su progresión dentro del taekwondo nacional. La competición reunió en Alicante a algunos de los mejores especialistas de la categoría cadete, en combates que decidieron el medallero final.

Formación en el taekwondo base de Rivas

El deportista se forma en la Escuela de Taekwondo Nam Kun Rivas, una entidad con presencia consolidada en el municipio y con varios resultados destacados en campeonatos nacionales en los últimos años. Desde este club se impulsa la participación de jóvenes en competiciones autonómicas y estatales.

Su entrenador, José María Paloma González, destaca la evolución del taekwondista: “Este resultado supone un importante reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y dedicación, así como al trabajo constante desarrollado durante los últimos años”.

Posible salto a la selección nacional

El bronce en el Campeonato de España de taekwondo de selecciones autonómicas puede abrir nuevas oportunidades deportivas para el joven competidor. Según explica su entrenador, los resultados acumulados en torneos recientes podrían situarle entre los candidatos a formar parte de futuras convocatorias de la selección nacional.