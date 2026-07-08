La EMV adjudica tres nuevas viviendas públicas de alquiler en Rivas

La Empresa Municipal de la Vivienda incorpora tres pisos al parque público con rentas entre 500 y 750 euros al mes

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas-Vaciamadrid ha adjudicado tres nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler. Lo ha hecho a personas inscritas en el Registro Único de Vivienda de Protección Pública. La asignación, anunciada este lunes, permite ampliar el acceso a alquileres asequibles en un contexto marcado por la dificultad para encontrar vivienda a precios accesibles. Además, eleva hasta 758 el número de viviendas que forman parte del parque público municipal.

Los tres inmuebles adjudicados incluyen una vivienda de dos dormitorios y dos de tres habitaciones. Sus alquileres oscilan entre 500 y 750 euros mensuales. Estas cantidades se sitúan entre un 20 % y un 40 % por debajo del precio máximo fijado para la vivienda protegida por la Comunidad de Madrid.

Un parque de viviendas públicas de alquiler en Rivas que sigue aumentando

Dos de las viviendas adjudicadas se han incorporado al parque municipal gracias al ejercicio del derecho de tanteo y retracto. Este mecanismo permite a la EMV adquirir de forma preferente viviendas protegidas cuando salen a la venta durante los diez primeros años desde su calificación definitiva.

Con esta fórmula, el Ayuntamiento evita que estos inmuebles abandonen el sistema de vivienda protegida y consigue que vuelvan a destinarse al alquiler asequible. Además, contribuye a incrementar el parque público sin necesidad de desarrollar nuevas promociones de forma inmediata.

Según los datos facilitados por la empresa municipal, Rivas cuenta actualmente con 758 viviendas públicas en alquiler. Esta cifra la sitúa como el municipio con el mayor parque público de vivienda en términos relativos de la Comunidad de Madrid. Además, se encuentra entre los más destacados de España. La EMV también desarrolla un plan de mantenimiento para conservar y mejorar las promociones ya existentes.

El Registro Único, vía de acceso a la vivienda municipal

Las adjudicaciones se realizan a través del Registro Único de Vivienda de Protección Pública en régimen de arrendamiento. Este es el sistema utilizado por la EMV para gestionar las solicitudes y asignar las viviendas disponibles mediante criterios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

Para inscribirse es necesario ser mayor de edad o estar emancipado, residir y estar empadronado en Rivas —o trabajar en el municipio desde hace al menos un año—, cumplir los límites de ingresos establecidos para la vivienda protegida y que el alquiler no supere el 30 % de los ingresos netos de la unidad familiar. Además, desde la creación de este registro ya se han realizado 340 adjudicaciones.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, destacó la importancia de seguir ampliando este parque residencial y afirmó que «cada vivienda pública que incorporamos al parque municipal es una oportunidad más para que una familia pueda desarrollar su proyecto de vida en Rivas. Garantizar el derecho a la vivienda exige construir nuevas viviendas, cuidar las que ya existen y utilizar todas las herramientas que tienen las administraciones para ampliar el parque público».