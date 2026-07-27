Rivas modificará la clasificación de los Juegos Deportivos Municipales para premiar el juego limpio

El Ayuntamiento licita una plataforma que incorporará el comportamiento de deportistas, entrenadores y familias al sistema de clasificación de las competiciones infantiles.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha sacado a contratación el desarrollo de una aplicación y una página web para gestionar los Juegos Deportivos Municipales con un nuevo sistema de clasificación que tendrá en cuenta no solo los resultados deportivos, sino también el comportamiento de deportistas, cuerpos técnicos y público. La medida forma parte del programa municipal Rivas entrena valores, orientado a prevenir la violencia en el deporte.

La principal novedad del contrato es la implantación de un sistema de clasificación híbrido para las competiciones en edad infantil. En lugar de depender únicamente de las victorias, derrotas o empates, la posición de cada equipo estará determinada por un algoritmo que combinará la puntuación deportiva tradicional con la valoración de distintos indicadores relacionados con el comportamiento durante los encuentros.

En concreto, el sistema tendrá en cuenta cuatro factores: el resultado deportivo, la conducta de los y las deportistas, el comportamiento del cuerpo técnico y la actitud del público y las familias. De esta forma, las conductas antideportivas registradas durante los partidos podrán influir en la clasificación final de los equipos.

Actas digitales y clasificación en tiempo real

Para aplicar este modelo, el Ayuntamiento contratará el desarrollo de una plataforma digital que permitirá gestionar las inscripciones de los equipos, generar actas digitales y publicar las clasificaciones de forma automática.

Tras cada partido, el equipo arbitral cumplimentará un acta digital en la que, además del resultado, evaluará diferentes indicadores relacionados con el comportamiento de los participantes y del entorno del encuentro. Una vez firmada el acta, la información se sincronizará automáticamente, de manera que clubes, familias y personas participantes podrán consultar la clasificación actualizada tanto desde la página web como desde dispositivos móviles.

El pliego también establece que la herramienta deberá integrarse con el sistema de gestión deportiva que ya utiliza la Concejalía de Deportes y generar informes estadísticos sobre la evolución del programa al finalizar cada temporada.

Formación para familias, entrenadores y árbitros

Además del desarrollo tecnológico, el contrato incluye sesiones formativas dirigidas a familias, deportistas, personal técnico y árbitros antes del inicio de cada temporada. El objetivo es dar a conocer el funcionamiento del programa Rivas entrena valores, el uso de la plataforma y los criterios que se utilizarán para evaluar los comportamientos durante las competiciones.

Según el pliego, el contrato sale a licitación por 14.400 euros, sin IVA (17.424 euros con IVA). Su valor estimado asciende a 34.560 euros al contemplar las posibles prórrogas y modificaciones previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.

La duración inicial del contrato será de dos años, con inicio previsto el 1 de septiembre de 2026, y podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.