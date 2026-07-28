El II Diagnóstico de la Infancia y la Adolescencia de Rivas revela una infancia menos conocedora de sus derechos

Sin embargo, la infancia es feliz: más del 85% declara haberse sentido feliz “muchas veces o todos los días” durante la última semana

Rivas Vaciamadrid es Ciudad Amiga de la Infancia desde 2004. Con motivo de la renovación del sello de UNICEF, confirmado este año, Rivas realizó en 2025 el II Diagnóstico de la Infancia y la Adolescencia de Rivas. Con el título «En Rivas todas las infancias y adolescencias cuentan», el diagnóstico ha sido publicado en julio de 2026. Los resultados se corresponden a una encuesta realizada a 741 personas de 10 a 17 años residentes en Rivas Vaciamadrid. Además, la muestra se encontraba escolarizada en enseñanzas de régimen general. Se trata del segundo diagnóstico de este tipo, tras el realizado en 2021.

El I Diagnóstico, si bien tenía una muestra equivalente, contó con una mayor proporción de población en primaria frente a ESO o Bachillerato o FP. Además, se dedicó especial atención a que la muestra tuviese una adecuada representación de población infantil que reside en la Cañada Real Galiana, por su especial situación y caracterización sociodemográfica. Esta selección específica de la muestra ha seguido otros criterios en 2025, que han permitido detectar otras situaciones, pero este cambio nos obliga a tomar con cautela los cambios en los datos entre un diagnóstico y otro, ya que pueden deberse al cambio de muestra y no a la evolución del municipio.

Felices a diario

Rivas inicia este nuevo análisis con una base sólida de bienestar. Se destaca que el 85,6 % de las niñas, niños y adolescentes del municipio afirma haberse sentido feliz “muchas veces o todos los días” durante la última semana. Esta cifra incluso supera el 77,3 % registrado en el estudio de 2021. Los menores ripenses otorgan una puntuación media de 8 sobre 10 a su satisfacción con la vida en general, un nivel de bienestar notable en el que el 82 % de los participantes aplica una calificación de 8 o más puntos.

En este sentido, la familia y las amistades se consolidan como los grandes pilares de su felicidad. Obtenen las valoraciones más altas de todo el diagnóstico con un 8,7 y un 8,5 respectivamente. Además, el entorno del hogar se percibe como un espacio seguro y afectivo. Más del 93 % de los encuestados manifiesta recibir un buen trato y contar con la dedicación de tiempo suficiente por parte de sus padres o cuidadores.

El desplome del conocimiento de los derechos

Uno de los datos más preocupantes es el retroceso en la cultura de derechos. En 2021, casi el 60% de los niños y niñas afirmaba conocer la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); sin embargo, en este nuevo diagnóstico la cifra se desploma hasta el 34%. Aunque sólo uno de cada tres niños de Rivas conoce sus derechos principales, la diferencia por sexo es muy destacable. El conocimiento de la CDN asciende al 40,4 % para las niñas y desciende al 27 % en los niños.

Salud mental: El peso de la incertidumbre

El diagnóstico de 2025 pone cifras a la crisis de salud mental que atraviesa la juventud. Un 44,1% de los encuestados reconoce tener dificultades para dormir, comer o concentrarse debido a los nervios o preocupaciones. Esta diferencia supera los 20 puntos entre chicas y chicos. Ellas muestran estas preocupaciones en el 56,2 % de las encuestadas. Ellos lo indican en el 31,3 % de los casos.

Descenso del desayuno diario

El deterioro en el hábito del desayuno es uno de los indicadores más alarmantes del diagnóstico de 2025, reflejando una crisis en los hábitos saludables de la juventud ripense. La regularidad de esta comida ha caído del 74,7 % en 2021 al 62,6 % en 2025, mientras que el porcentaje de menores que nunca desayuna ha subido del 14,3 % al 24,8 %.

Este descenso en la nutrición básica coincide con una leve bajada en la autopercepción de salud general (del 92 % al 88,5 %) y muestra brechas de género y edad muy marcadas: solo el 53 % de las chicas desayuna habitualmente frente al 73,3 % de los chicos, y el hábito empeora drásticamente al llegar a la adolescencia tardía. Aunque el consumo de frutas y verduras se mantiene estable en torno al 69 %, la pérdida de la rutina del desayuno sugiere un aumento del descontrol en los ritmos cotidianos o una mayor presión de tiempo y estrés matutino.

Vulnerabilidad

El entorno socioeconómico actúa como un factor determinante en estas carencias nutricionales, vinculando la alimentación directamente con la vulnerabilidad familiar. Los datos de 2025 muestran que la pobreza relativa en la población extranjera (36,3 %) es casi cinco veces superior a la de nacionalidad española (7,8 %). Ya en 2021 se detectó que el 15,7 % de los niños de origen migrante iba alguna vez al colegio con hambre por falta de comida en casa, el doble que el resto de la población.

A pesar de que el paro en los hogares ha bajado al 8 %, la inquietud recurrente por la inestabilidad económica afecta al 46,2 % de los menores, lo que genera un clima de inseguridad que dificulta el mantenimiento de hábitos saludables. Esta precariedad estructural se traduce en que los niños de hogares migrantes desayunen siempre con menor frecuencia que sus pares y consuman más bebidas energéticas y menos productos frescos, consolidando una desigualdad que afecta su bienestar físico y emocional desde la infancia.

Espacios seguros

En este cuestionario y el de hace cuatro años se pregunto si se sentían protegidos y seguros de que no les hagan daño en distintos espacios. En la mayoría de estos espacio desciende el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que los marcan como seguros. El hogar, que fue definido como seguro por un 93,8 % de las personas encuestadas en 2021, es señalado ahora por un 89,9 %. El aula en el colegio o el instituto es definido como seguro por un 64,4 % (casi 20 puntos menos que en 2021).

También desciende considerablemente la percepción de seguridad del propio colegio o instituto, que pasa de un 70,6 % al 52,1 %. Aumenta la percepción de seguridad, aunque muy ligeramente, en algunos espacio públicos como una plaza o el parque de mi ciudad (de 53,1 % al 55,2 %) y las calles de mi ciudad (del 44,6 % al 48,7 %). La percepción de seguridad en internet o las redes sociales asciende del 34,3 % al 38 %.

Cae la confianza en el Ayuntamiento y la política

El informe refleja un distanciamiento creciente hacia la gestión pública. La confianza en que el Ayuntamiento defiende los derechos de la infancia ha caído casi 10 puntos (del 67% al 57,1%). También ha disminuido la percepción positiva sobre el apoyo a las familias en dificultad (36,5% frente a 46%) y sobre la escucha en los temas que afectan a chicas y chicos (42,3% frente a 49,6%). El análisis por edad muestra un deterioro progresivo en la confianza hacia las instituciones locales a medida que esta aumenta.

Lo que más y menos gusta de Rivas

En 2025, el ambiente y la seguridad son los aspectos más valorados por todas las edades. La infancia destaca la tranquilidad (16 %) y el orgullo por la organización urbana (14 %), mientras que la adolescencia prioriza la calma de la ciudad (18 %), seguida del ocio privado en centros comerciales y el deporte.

Respecto a lo que menos gusta de Rivas, resalta un 40 % de respuestas vacías, ambiguas o no clasificables. La principal preocupación concreta es la inseguridad y mala convivencia (20 %). Un 13 % afirma que “nada” le molesta o que “todo está bien”.

Petición de transparencia

Este II Diagnóstico fue presentado en un acto público en noviembre de 2025. Sin embargo, no se ha publicado hasta ahora, tras una reclamación al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (CTPD). El CTPD dio al Ayuntamiento de Rivas un plazo de 20 hábiles para facilitar el Diagnóstico de la Infancia y Adolescencia de Rivas, publicado en el plazo requerido.

El CTPD también ha instado a facilitar los informes anuales de evaluación del PLIA anterior, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. En el momento de publicarse esta noticia dichos informes no han sido publicados. Aunque el Ayuntamiento alegó que dichas evaluaciones anuales estaban en trámite de elaboración, la bibliografía del Diagnóstico ahora publicado refiere a la Memoria complementaria al informe intermedio del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Rivas Vaciamadrid (años 2022 y 2023). Entonces, las evaluaciones de los años 2022 y 2023 se encontrarían elaboradas en el momento de redactar el diagnóstico, en agosto de 2025.