El Defensor del Pueblo escucha la queja de Nino Olmeda y solicita a la Comunidad de Madrid un informe sobre la accesibilidad en los centros sanitarios

La Consejería de Sanidad deberá responder a Gabilondo sobre el uso de mobiliario accesible para personas con discapacidad gracias al periodista y colaborador de Zarabanda

El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un informe en el que concrete las condiciones de accesibilidad y seguridad del mobiliario de los centros sanitarios para su uso por personas con discapacidad, así como las medidas proyectadas para su mejora.

La petición se produce tras la queja que presentó ante el Defensor del Pueblo Nino Olmeda, periodista con discapacidad que durante más de treinta años ejerció la profesión desde la agencia Servimedia, referente entre los compañeros de la información especializada en la Comunidad de Madrid y que ha recibido diferentes premios y renocimientos a largo de su trayectoria profesional, entre ellos el de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Cruz de Honor de Plata de la Comunidad de Madrid y la Medalla del Canal 33.

Olmeda denunció la ausencia de sillas con apoyabrazos en centros sanitarios de la Comunidad por los problemas que ello ocasiona a personas con discapacidad o mayores que necesitan un punto de apoyo para sentarse o levantarse. En su escrito al Defensor del Pueblo le trasladaba su preocupación «por la falta de medidas básicas de accesibilidad y seguridad en el mobiliario de diversos centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Concretamente, quiero poner de manifiesto la ausencia generalizada de apoyabrazos en las sillas y asientos de las salas de espera y zonas de tránsito».

Explicaba que esa carencia «no es un detalle menor, sino una barrera importante para personas mayores, personas con movilidad reducida o cualquier paciente con dolor crónico, quienes necesitan un punto de apoyo firme para sentarse y levantarse de forma segura y autónoma. El actual Plan de Humanización de la Atención Sanitaria de la Comunidad de Madrid resulta insuficiente si no garantiza elementos ergonómicos básicos que eviten caídas y faciliten la autonomía del paciente».

Tras analizar la queja, el Defensor del Pueblo ha resuelto dirigirse a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para recordar a la Administración autonómica que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social establece, en su artículo 28, la necesidad de crear las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de las relaciones con las administraciones públicas.

Asimismo, señala que el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas exige que los edificios de uso público permitan el uso de los mismos a las personas con movilidad reducida. En ese sentido, y con relación a la accesibilidad de los centros, el Plan de Humanización de Asistencia Sanitaria 2022-2025 prevé expresamente disponer de mobiliario conforme a las necesidades de los usuarios.