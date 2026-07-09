El PP insiste en cuestionar el contrato del festival de elDiario.es pese a la inadmisión de su recurso

El grupo popular solicita una comisión para aclarar la adjudicación del Festival de las Ideas y la Cultura

El Grupo Municipal Popular de Rivas-Vaciamadrid ha registrado una propuesta para crear una Comisión Especial de Investigación sobre el contrato del Festival de las Ideas y la Cultura, celebrado los días 26 y 27 de junio. El PP solicita una comisión de investigación porque sostiene que la adjudicación directa a la empresa Diario de la Prensa Digital, S.L., editora de eldiario.es, por 262.139,02 euros, presenta presuntas irregularidades jurídicas y presupuestarias. A su juicio, las autoridades municipales deben explicar estas cuestiones. Es la segunda acción que toman. Anteriormente presentaron un recurso administrativo, el Tribunal de Contratación Pública lo inadmitió. Por ello, el festival pudo celebrarse.

La iniciativa se basa en el análisis del expediente de contratación realizado por el grupo de la oposición. Entre las cuestiones que plantea figura que la licitación apareciera publicada en la Plataforma de Contratación del Estado bajo un código correspondiente a «aparatos e instrumentos de seguridad». En vez de eso, debía utilizar la clasificación propia de servicios culturales o de organización de eventos. Una posible errata que el propio Ayuntamiento corrigió. Concretamente, el error se subsanó al subir de nuevo la licitación.

El PP cuestiona la tramitación del contrato

La portavoz del PP en Rivas, Janette Novo, considera que esta clasificación supuso una falta de transparencia. «Es una quiebra radical y fraudulenta de la transparencia», afirma la portavoz, quien sostiene que esta circunstancia habría dificultado que empresas del sector cultural conocieran la licitación. Por eso, pudieron no concurrir al procedimiento y, por ello, el PP solicita una comisión de investigación del Festival de las Ideas para esclarecer los hechos. Por su parte, el Ayuntamiento calificó las actuaciones de los populares como un intento de «censura».

Los populares también cuestionan el procedimiento de adjudicación. Según su análisis, el propio pliego técnico utilizaba internamente códigos correspondientes a servicios artísticos y de organización de eventos. Mientras tanto, la adjudicación directa se justificó mediante la supuesta exclusividad artística del festival. El PP argumenta que el contrato incluía también prestaciones como instalación de sillas, vallado, sonido, aseos portátiles o seguridad privada. Según el PP, estos servicios pueden contratarse en libre concurrencia.

Dudas sobre la cobertura presupuestaria

Otro de los aspectos que centra las críticas del grupo popular es la financiación del contrato. Según la documentación analizada por el PP, el expediente fue tramitado por la Secretaría Técnica de Estrategia de Ciudad, dependiente de Alcaldía, y no por la Concejalía de Cultura. Además, sostiene que la partida presupuestaria utilizada contaba inicialmente con 3.000 euros. Posteriormente se amplió mediante una modificación de crédito de 130.900 euros. Esta cantidad, según el PP, seguiría siendo insuficiente para cubrir el importe total del contrato, otro motivo por el que el PP solicita una comisión de investigación del Festival de las Ideas.

Por este motivo, los populares solicitan conocer si la Intervención Municipal emitió algún reparo al expediente y, en su caso, cómo fue resuelto. También consideran que la fundamentación jurídica utilizada para la adjudicación directa podría no ajustarse a la normativa de contratación pública.

El PP solicita una comisión de investigación y pide comparecencias

La propuesta registrada plantea que la comisión esté integrada por todos los grupos municipales mediante voto ponderado y presidida por un concejal de la oposición. Asimismo, solicita la comparecencia de técnicos municipales, responsables políticos y representantes legales de eldiario.es para aclarar la tramitación del contrato. En conclusión, el PP solicita una comisión de investigación del Festival de las Ideas para depurar responsabilidades.

El texto también prevé que, si la investigación concluye que existen indicios de posibles irregularidades con relevancia penal o contable, las conclusiones sean remitidas a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Por el momento, el Ayuntamiento de Rivas no ha hecho pública una respuesta a esta solicitud de comisión de investigación.