El Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es consigue celebrarse

Famosos de la tele, referentes culturales y apoyo del tejido local ripense caracterizaron el encuentro

Rivas Vaciamadrid se convirtió este fin de semana en el anfitrión del Festival de las Ideas y la Cultura (FIC), organizado de forma conjunta por elDiario.es y sufragado por el Ayuntamiento de Rivas, recurriendo en parte al proyecto Ágora Rivas 2030, que a su vez recibe fondos del Gobierno central para la difusión de la Agenda 2030.

A pesar del recurso judicial presentado por el PP local que amenazó su celebración días antes, el encuentro pudo celebrarse y contó con el respaldo de diversas organizaciones locales. Según subrayaron los organizadores en un comunicado de agradecimiento a los asistentes, «esta ciudad sabe defender lo que construye».



Así arrancó el festival: un viernes de periodismo, humor y rock

El Auditorio Pilar Bardem había sido el escenario encargado de inaugurar el festival el viernes por la tarde, en un encuentro directo entre los socios de elDiario.es que casi llenaron el auditorio para escuchar a los periodistas del medio: Ignacio Escolar, Neus Tomás y Esther Palomera, que además es vecina del municipio.

El primer día también estuvo marcado por el periodismo de investigación y la perspectiva de género, analizando el impacto del movimiento MeToo y los retos éticos de destapar casos de violencia sexual en una mesa redonda liderada por Elena Cabrera, Ana Requena Aguilar y Natalia Chientaroli, todas ellas periodistas de ElDiario.es y referentes por investigaciones punteras como la reciente sobre Julio Iglesias.

Asimismo, se celebró una mesa sobre periodismo local en la que no se contó con ninguno de los medios más veteranos del municipio (Zarabanda, Rivas Actual, la Revista Covibar y Radio Cigüeña). En cambio, sí se contó con la participación de la periodista y empresaria Celia González (Grupo Nuevo Sureste, que inició con Diario de Rivas), el radioaficionado Jaime Sicilia (Espacio4FM) y el periodista Diego Casado (Somos Madrid).

El humor clandestino del show Chistes contra Franco (con Darío Adanti y Eva Redondo) y la emotiva lectura de textos de Lorca por parte del actor Alberto San Juan precedieron a los grandes directos musicales de la noche: Señora!, el icónico Ariel Rot y la sesión de Inés Hernand.

La jornada de clausura: sábado del FIC en la Plaza de la Constitución

La jornada de cierre se celebró en la emblemática Plaza de la Constitución con el carismático presentador Marc Giró. El evento estatal continuó con la bienvenida institucional de la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, junto al director de elDiario.es, Ignacio Escolar. A partir de ese momento se sucedieron encuentros como el debate sobre el futuro de los medios de comunicación que sentó en el escenario a grandes figuras de la televisión como Silvia Intxaurrondo y Jordi Évole.

Justo después llegó el turno del análisis, donde opinadoras como María Eugenia Rodríguez Palop, Cristina Monge y María Álvarez analizaron los principales desafíos de la crisis de la vivienda, con la habitual soltura de los tertulianos y opinadores.

La mañana del sábado finalizó combinando el humor y la gastronomía gracias a la divertida entrevista boomerang de Marta Flich, Andrea Ropero y Toño Fraguas, que dio paso al showcooking musical de la chef revelación Sara Peral junto a los integrantes de la famosa banda de rock Arde Bogotá. Tras un breve descanso, la tarde se volcó por completo en el formato sonoro con las grabaciones con público de pódcast tan influyentes como Carne Cruda con Javier Gallego y Violeta Muñoz, Un tema al día bajo la dirección de Juanlu Sánchez, y la propuesta documental De eso no se habla liderada por Isabel Cadenas Cañón.

El broche cultural antes de la música lo pusieron la escritora Lucía Solla Sobral y el aclamado Bob Pop con su espectáculo escénico. Para cerrar la noche por todo lo alto, los conciertos de Jordi Évole y Los Niños Jesús, La Bien Querida y el DJ set del grupo Hinds desataron el entusiasmo del público.

El triunfo de elDiario.es frente al intento de censura

El éxito cosechado este fin de semana en Rivas adquiere un valor doble debido a la tensa batalla administrativa que precedió al evento. Solo unos días antes del montaje, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ordenó la suspensión «cautelarísima» del festival tras un recurso de urgencia interpuesto por la concejala del Partido Popular en Rivas, Janete Novo Castillo, que exigía la paralización de los contratos.

Sin embargo, el órgano administrativo terminó por inadmitir el recurso del PP y la justicia administrativa dio luz verde a la organización para su celebración.