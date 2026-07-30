El regreso legendario del Street Dreams Festival: Rivas vuelve a vibrar con el Hip Hop puro

El festival que marcó a toda una generación está de vuelta. Tras una década de silencio, el Street Dreams Festival confirma su regreso como el evento de referencia de la cultura urbana en España. La cita será el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, prometiendo una jornada histórica con el cartel más ambicioso de toda su trayectoria.

Un cartel internacional y lo mejor de la escena nacional

Esta edición de reencuentro reúne a gigantes internacionales junto a las voces más influyentes y diversas del rap actual. Entre los platos fuertes destaca la presencia internacional de Rim’k, referente indiscutible del rap francés que viene de actuar en la reciente final de la Liga de Campeones, y de La Coka Nostra, el legendario supergrupo estadounidense formado por Danny Boy, Slaine, DJ Eclipse e Ill Bill, que llega a Madrid dentro de su gira especial de 20 aniversario. El talento nacional y la representación de la calle no se quedan atrás, ya que el escenario de Rivas se llenará con el sonido de N-Wise Allah, Faenna, Chirie Vegas, Denom, Grind, Sosad, Dolores y Mazmorras, Solo K.OS y La Reina Mora, acompañados de la energía en los platos de Kaloncha Sound y Dj Gaston. Se trata de una combinación perfecta que conecta a los pioneros que abrieron camino en la música urbana española con las propuestas más potentes de la actualidad.

Pasión independiente: La verdadera esencia del Rap

En un panorama festivalero dominado por grandes corporaciones y fondos de inversión, el Street Dreams Festival mantiene intactas sus raíces. Detrás del evento y de su promotora, Heavy Weights Entertainment, no hay multinacionales, sino un equipo de personas que viven y respiran la cultura Hip Hop desde dentro. Su prioridad sigue siendo la misma que hace diez años: apoyar al artista de aquí y hacer crecer el rap sin perder la autenticidad. Desde la organización afirman que Street Dreams vuelve con la misma esencia que lo hizo grande: el respeto a la cultura, el apoyo al artista español y la voluntad de crear un espacio donde el Hip Hop y la cultura urbana sean los protagonistas absolutos. En sus primeras ediciones, el festival ya hizo historia trayendo a España a iconos como Onyx, Scred Connexion o Smif-N-Wessun, al tiempo que servía de altavoz para artistas nacionales que hoy dominan la escena, y este 5 de septiembre el espíritu de la calle vuelve por todo lo alto.

Dónde comprar las entradas e información del evento

El Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid se prepara para recibir a miles de amantes del rap de toda España en lo que será, sin duda, una de las citas imprescindibles del año. La cita tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Miguel Ríos, y toda la información oficial sobre accesos, horarios de las actuaciones y venta de entradas está disponible exclusivamente a través de los canales oficiales del festival.