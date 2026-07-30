La estación de Metro Estadio Metropolitano tendrá un nuevo acceso para agilizar la entrada en grandes eventos

La Comunidad de Madrid invertirá 9,7 millones en ampliar la capacidad de la estación y reducir las aglomeraciones en partidos y conciertos

La Comunidad de Madrid ha dado un paso más para impulsar la ampliación de la estación de Metro Estadio Metropolitano, en la Línea 7, con la adjudicación de unas obras destinadas a mejorar la movilidad durante los partidos de fútbol y los grandes eventos que acoge el recinto. La actuación supondrá una inversión de 9,7 millones de euros, tendrá un plazo de ejecución de 12 meses y busca facilitar tanto la entrada como la salida de los miles de viajeros que utilizan esta estación en momentos de máxima afluencia.

Actualmente, la estación puede registrar picos de hasta 18.000 usuarios coincidiendo con encuentros deportivos o conciertos, una elevada demanda que provoca importantes concentraciones de viajeros en los accesos existentes. El proyecto pretende aliviar esa presión mediante nuevas infraestructuras que incrementarán la capacidad de la estación.

Una rampa de 110 metros para evitar aglomeraciones

La actuación principal consistirá en la construcción de una rampa de acceso de 110 metros de longitud y seis metros de anchura, que conectará directamente la calle con el vestíbulo. El objetivo es ofrecer una alternativa a las escaleras actuales y distribuir mejor el flujo de pasajeros durante los momentos de mayor afluencia.

Además de mejorar la circulación de viajeros, la nueva rampa contará con una zona ajardinada central, iluminación a lo largo de todo el recorrido y un sistema de drenaje para recoger el agua de lluvia.

Un segundo vestíbulo con más controles y ascensores

El proyecto contempla también la construcción de un segundo vestíbulo de 1.254 metros cuadrados, equipado con 26 pasos de control, ocho escaleras mecánicas y cinco ascensores con acceso directo a los andenes. Con esta ampliación se pretende reforzar tanto la capacidad operativa de la estación como la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La nueva infraestructura permitirá reducir los tiempos de espera en la entrada y salida del recinto, especialmente durante los eventos con mayor asistencia.

Integración con la futura Ciudad del Deporte

Las obras también se han diseñado teniendo en cuenta el desarrollo de la futura Ciudad del Deporte, que se está construyendo en el entorno del estadio. La intención es integrar los recorridos peatonales del nuevo complejo con los accesos al Riyadh Air Metropolitano y la red de Metro.

Según la información conocida por el Consejo de Gobierno, la ampliación mejorará la gestión de los flujos de pasajeros, reforzará la conexión con los nuevos desarrollos urbanos de la zona y hará más accesible el conjunto de la estación, preparada para absorber un mayor volumen de usuarios durante los grandes eventos que se celebran en el recinto.