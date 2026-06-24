Rivas define de “censura” la suspensión cautelar del Festival de las Ideas de elDiario.es

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid estudia el contrato tras un recurso del PP

Este fin de semana estaba prevista la celebración del Festival de la Ideas y la Cultura 2026, organizado por elDiario.es. El festival cuenta con la financiación de Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, razón por la que en esta quinta edición se denomina también Ágora Rivas. El contrato entre el Ayuntamiento y elDiario.es fue anunciado por el Ayuntamiento de Rivas en abril.

Ayer, 23 de junio, Janette Novo, portavoz del PP, local presentó un recurso contra la adjudicación del contrato ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. En el recurso, Novo solicita el mantenimiento de la suspensión automática que se aplica en estos casos en cuánto se acepta el recurso.

El Tribunal explica que desde noviembre de 2024 se mantiene la suspensión de los procedimientos de contratación cuando el acto recurrido es la adjudicación, como es el caso. En consecuencia, el Tribunal ha dispuesto la suspensión hasta que se tramite el recurso, sin que eso implique indicio alguno de que vaya a fallar en un sentido u otro. Es decir, se han limitado a seguir los acuerdos de funcionamiento que tienen previstos para estos casos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas está continuando con los trámites para la celebración del Festival de eldiario.es. Hoy, Pilar Gabina, concejala de Salud Pública, ha firmado la autorización de la superación temporal de los límites sonoros (procedimiento habitual en eventos en la calle) para el viernes de 13:30 horas a las 2:00 del sábado y para el sábado desde las 8:00 hasta las 2:00 del domingo.

«Maniobra política», denuncia el Ejecutivo local

El gobierno local considera que el recurso presentado por Novo “es una maniobra política para intentar suspender, en vísperas de su celebración, un festival gratuito de periodismo, música, humor, pensamiento crítico, cultura y participación ciudadana”. A su vez, ha remitido un informe jurídico solicitando el levantamiento inmediato de la suspensión, mecanismo contemplado en el acuerdo de funcionamiento del Tribunal para estos casos.

“El contrato cumple con todos los requisitos legales y de transparencia exigidos por la ley”, explica el Ayuntamiento en un comunicado. ““Estamos ante el peor ejemplo de censura”, denuncian. Además, critican que se utilice “un mecanismo administrativo de forma instrumental para intentar cancelar un evento cultural, gratuito y abierto a la ciudadanía, porque no les gusta quién lo organiza, quién participa y qué ideas se debaten”.

“Rivas no se va a quedar callada ante este intento de censura. Vamos a defender la cultura, la libertad de expresión, el periodismo independiente y el derecho de la ciudadanía a encontrarse, pensar y debatir en el espacio público”, ha declarado la alcaldesa Aída Castillejo.

Desde el consistorio también señalan que el recurso del PP se ha presentado “fuera de plazo y sin legitimidad”.

El trámite administrativo

Aunque no se ha hecho público el contenido del recurso, Novo ha denunciado por redes sociales que el Ayuntamiento publicara el contrato con un código CPV erróneo. El código CPV es la clasificación de las materias de los contratos.

Además, Novo también critica que, aunque el contrato se adjudica sin concurso previo por exclusividad artística, el contrato incluye montajes, sillas o WC portátiles. “¿Eso también es «exclusivo» de un periódico?”, se pregunta Novo en su perfil de redes sociales.

El Ayuntamiento hizo público el contrato el pasado 27 de mayo. En el portal de contratación se indicaba que el código CPV era 35121000 – Aparatos e instrumentos de seguridad. Sin embargo, el informe adjunto de la Secretaría Técnica Estrategia de Ciudad, dependiente de Alcaldía, sí recogía el CPV correcto: 92312000-1 Servicios Artísticos.

Dicho informe también explica que de los 260.000 € que cuesta el Festival de las Ideas y la Cultura, 130.900 € provienen de una subvención para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales. Se explica que el contrato se realiza sin publicidad “por razones de exclusividad, por ser la única proveedora y propietaria del servicio”. Es decir, realizar el Festival de las Ideas y la Cultura sólo es posible con el propietario del mismo.

El informe también argumenta que se contrata la parte artística y el montaje en un único lote porque “la prestación del evento es única”.

Tras detectar lo que parece una errata administrativa en el código CPV, el Ayuntamiento ha publicado este lunes la anulación del anuncio de adjudicación junto a una nueva adjudicación. En esta nueva publicación se incluyen los CPV 79952100 – Servicios de organización de eventos culturales y 92312000 – Servicios artísticos, es decir, los correctos.

Novo ha señalado en redes sociales que si el gobierno de Aída Castillejo “decide ignorar este requerimiento y seguir adelante, asumirá toda la responsabilidad patrimonial y jurídica de las consecuencias”. En un comunicado difundido por el PP local, Novo ha defendido que “los vecinos tienen derecho a saber cómo se gasta cada euro de sus impuestos». «Frente al oscurantismo, vamos a seguir defendiendo la transparencia; frente a la propaganda, la legalidad», ha añadido.