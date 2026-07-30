Derecho a ser niño en Rivas: Conoce el III Plan Local de Infancia y Adolescencia

El PLIA se compone de más de 90 medidas enfocadas en la infancia y la ciudad.

El pleno municipal de Rivas aprobó en junio, con el voto de todos los partidos excepto VOX, el III Plan de Infancia y Adolescencia, para el periodo 2026-2029. El III PLIA contiene 91 medidas para garantizar cinco objetivos o derechos de la infancia y la adolescencia:

Derecho a ser valorado/a, respetado/a y tratado/a justamente

Derecho a ser escuchado/a

Derecho a servicios esenciales

Derecho a vivir en entornos seguros y limpios

Derecho a ser niño/a

Cada uno de estos objetivos es definido con tres componentes específicos. Después, el PLIA define cómo se podrá evaluar cada uno de estos componentes para saber cómo evoluciona la situación de las niñas, niños y adolescentes en nuestra ciudad. Al igual que con el anterior plan, el Ayuntamiento se compromete a realizar una evaluación anual con el seguimiento de los indicadores definidos.

Los objetivos, al detalle

Objetivos Componentes OBJETIVO 1. EL DERECHO A SER VALORADO/A, RESPETADO/A Y TRATADO/A JUSTAMENTE 1.1. Dar a conocer los derechos de la infancia y la Convención de los Derechos del Niño 1.2. Políticas y planificación no discriminatorias. 1.3. Comunidades inclusivas y protectoras, con atención a colectivos vulnerables y situaciones concretas OBJETIVO 2. DERECHO A SER ESCUCHADO/A 2.1. Participación significativa de la infancia a través del Órgano de Participación Infantil y otros espacios 2.2. Protagonismo de la infancia 2.3. Fomento de la participación infantil: Sensibilización, formación, encuentros y normativas OBJETIVO 3. DERECHO A SERVICIOS ESENCIALES 3.1. Lucha contra la pobreza y las desigualdades de acceso 3.2. Educación y TIC: Ayudas, necesidades especiales, absentismo, brecha digital… 3.3. Salud y Alimentación OBJETIVO 4: DERECHO A SER NIÑO/A 4.1. Protección a la infancia y adolescencia contra todos los tipos de violencia 4.2. Vivienda, planificación urbana y movilidad independiente y segura para la infancia 4.3. Acción climática favorable a la infancia OBJETIVO 5. DERECHO A VIVIR EN ENTORNOS SEGUROS Y LIMPIOS 5.1. Acceso a instalaciones culturales, de ocio y deportivas 5.2. Vida familiar 5.3. Cultura y juego

Junto a estos cincos objetivos el Ayuntamiento de Rivas ha definido dos ejes transversales: estructura y política y gobernanza.

Estos dos ejes transversales se evaluarán por el número de canales de difusión sobre los servicios o recursos para familias con infancia vulnerables, el porcentaje de profesionales con formación en derecho de infancia, número de políticas sectoriales aprobadas por la implementación del Plan y la proporción de áreas del gobierno local que participan en el seguimiento del PLIA.

91 medidas para defender los derechos de la infancia

La mayoría de las concejalías del gobierno local participan en al menos el cumplimiento de uno de los objetivos. En total, se presentan 91 medidas entre las que destacan, como es lógico, las de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud. La concejalía encabezada por Charo Sandoval participa con 38 medidas. Respecto al II PLIA se incorporar propuestas de Urbanismo y Mantenimiento de la Ciudad. La concejalía de Mantenimiento incluye la vigilancia y control de accesos en los centros educativos y los suministros de los mismos. Desde Urbanismo, por su parte, se realizará una evaluación de las necesidades de los espacios públicos que tenga en cuenta las necesidades de la Infancia y adolescencia. Tras estas incorporaciones, participan todas las concejalías excepto Mayores, Desarrollo económico y empleo y las incluidas en el área de Economía y Participación.

De las 91 medidas, la mayoría participa únicamente en un único objetivo. Sin embargo, algunas medidas participan hasta en tres objetivos: Grandes eventos de ocio alternativo, clubes de lectura y animación a la lectura y la apertura de las bibliotecas en periodo especial de exámenes.

No discriminación

La definición de estos cinco derechos, que ha realizado a partir de una serie de objetivos más amplios:

Ser personas valoradas, tratadas y respetadas de manera justa.

No discriminación.

Tener en cuenta sus opiniones, necesidades y prioridades en la vida pública.

Participación significativa.

Tener acceso a unos servicios sociales básicos de calidad.

Vivir en un entorno seguro, protegido y limpio.

Tener oportunidades para disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.

Tener derecho a ser niño o niña.

Estos objetivos generales buscan concretar los principios que rigen el trabajo en materia de infancia y juventud del Ayuntamiento de Rivas. Se trata de la no discriminación, el interés superior de la infancia, supervivencia y desarrollo y el derecho a la participación