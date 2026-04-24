El PP de Rivas pide bonificar impuestos municipales para terminar el colegio Mercedes Vera mientras las obras siguen paralizadas

Los populares reclaman hasta un 95% de rebaja en el ICIO para agilizar la construcción, en un centro que acumula años de retrasos y cuya obra está actualmente detenida

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid ha solicitado al Gobierno municipal la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para facilitar la finalización del CEIP Hispanidad, llamado Mercedes Vera por la comunidad educativa. Sus obras se encuentran paralizadas tras el abandono de la empresa adjudicataria. Esta petición se realiza después del encierro de las familias en el centro. El colegio, que comenzó en barracones en el patio del CEIP Dulce Chacón, acumula 5 años de obras.

La petición, anunciada en una nota de prensa, será trasladada al Pleno municipal del próximo 30 de abril en formato de pregunta. La portavoz popular, Janette Novo, plantea que se aplique una bonificación de hasta el 95% del ICIO, tal y como contempla la ordenanza fiscal vigente para obras declaradas de especial interés o utilidad municipal.

Según el PP, esta medida permitiría “aliviar la carga” de la empresa encargada de ejecutar este centro educativo.

Bonificación condicionada y plazos administrativos

La Ordenanza Fiscal del ICIO en Rivas contempla bonificaciones de hasta el 95% para aquellas construcciones que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. Sin embargo, la bonificación no podría aplicarse discrecionalmente por parte de la alcaldesa, como solicita el PP. La normativa regula que la bonificación se solicita por la entidad obligada al pago en el momento de solicitar la licencia de obra. La licencia de obra se adjudicó en enero de 2025. En ese momento se podría haber realizado la solicitud de bonificación. Después, el Pleno tendría que haberla aprobado.

En enero de 2025 el PP local denunció un “bloqueo municipal” de la licencia. En la denuncia realizada a los medios locales no se planteaba la posibilidad de bonificar el ICIO.

Los costes fiscales en las obras públicas

En el caso de las obras públicas, como la construcción de centros educativos, los impuestos municipales como el ICIO forman parte de los denominados “costes generales” incluidos en los presupuestos de licitación. Es decir, estos gastos ya están contemplados en el coste global del proyecto adjudicado.

En el caso de la finalización del CEIP Mercedes Vera, el presupuesto inicial de licitación incluía 750.000 € para gastos generales (el 13 % del presupuesto sin impuestos). Estos 750.000 € incluyen “los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones”.

En resumen, el pago de la licencia de obra está expresamente incluido en el 13 % extra que la Comunidad de Madrid incluye a los conste respecto al presupuesto inicial. Tras sumar el 13 % del presupuesto para gastos generales se calcula un 6 % de beneficio empresarial. La suma de estos conceptos componen el presupuesto general inicial.

En esta contratación el precio a la baja era el principal criterio para la contratación, con un 70 % del peso de los criterios. De las 5 ofertas presentas, la de la UTE TAPUSA – BOPRISA, adjudicataria, realizó la segunda oferta más barata. Presentó un descuento del 10,5 % respecto al presupuesto inicial.