El PP de Rivas denuncia el «bloqueo municipal» de las licencias para terminar el colegio Hispanidad

Los populares reclaman la concesión de la licencia urbanística del Mercedes Vera (Hispanidad, según su nombre oficial) y la construcción del nuevo instituto para que la Comunidad de Madrid empiece las obras.

En el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado el pasado 2 de octubre, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó una partida de 10,3 millones de euros para la construcción del IES nº6 del Barrio Centro y una de 7,4 millones euros para la finalización del colegio Hispanidad. También se le conoce como CEIP Mercedes Vera por la comunidad educativa. El PP reclama al Ayuntamiento las licencias que permiten iniciar las obras.

Y es que, según informó Janette Novo (PP de Rivas Vaciamadrid), los trabajos para la construcción de estas dos infraestructuras educativas darían comienzo en enero-febrero de este año, pero «es el Ayuntamiento quien no concede las licencias para que den inicio las obras», explica la nota de prensa de los populares.

Las licencias para el CEIP Hispanidad se solicitaron el 16 de febrero de 2024

La Comunidad de Madrid solicitó la licencia del colegio Hispanidad el 16 de febrero de 2024 y la del IES nº 6 el 12 de febrero de 2024. Después, el Ayuntamiento ha hecho varios requerimientos a la Comunidad de Madrid en lugar de hacerlos todos a la vez, «demostrando desidia e incompetencia», denuncia el PP local. Se trata de una licencia de obra con actividad y cada departamento está requiriendo a la Comunidad para que aporte documentos por duplicado, «en lugar de comunicarse entre ellos y trabajar de manera coordinada evitando una burocracia innecesaria que dilata el procedimiento», lamenta la portavoz Novo.

El contrato de obra para el IES nº 6 se firmó el 2 de diciembre de 2024 y el del colegio Hispanidad el 12 de diciembre de 2024. Desde la firma del contrato, las empresas constructoras disponen de un mes para hacer el acta de replanteo, la cual ya se ha hecho con reservas a falta de las licencias urbanísticas, la cual es responsabilidad del Ayuntamiento.

El PP de Rivas denuncia lo que considera «confrontación» del Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid

Los populares ripenses alegan que “a la alcaldesa solo le importa la confrontación con la Comunidad de Madrid y es por eso que no quiere conceder la licencia para que comiencen las obras del colegio y el nuevo instituto». En su nota de prensa, acusan al ejecutivo local de retrasar «deliberadamente» la licencia para la construcción de la segunda fase del CEIP Hispanidad y del nuevo instituto del Barrio Centro. La otra opción denuncia la formación de Ayuso es que la «incompetencia» del Ayuntamiento haya producido que no se haya tramitado «en todo un año una licencia cuyo plazo de concesión es de tres meses».



Por otro lado, según la nota de prensa, la Comunidad de Madrid habría respondido con «celeridad» a todos los requerimientos que le ha hecho el Ayuntamiento, ha firmado los contratos de obra «y ya podían haber comenzado los trabajos», afirma Janette Novo. Por eso, el partido de Janette Novo dice no entender lo que valoran como «falta de colaboración» y «desidia del equipo de Gobierno» para que las obras de dichos centros educativos (instituto y CEIP Hispanidad) puedan dar comienzo lo antes posible, tras aprobarse las licencias.