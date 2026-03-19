El PP de Rivas denuncia haber encontrado material de manifestaciones en el Ayuntamiento

Acusan al Gobierno local de usar recursos municipales para apoyar protestas ciudadanas.

El Partido Popular de Rivas ha denunciado este 17 de marzo la presencia de material utilizado en manifestaciones contra la Comunidad de Madrid dentro de dependencias del Ayuntamiento de Rivas, gobernado por IU, Más Madrid y PSOE. Según la formación, se trata de elementos empleados en protestas recientes que, a su juicio, evidencian un uso partidista de recursos públicos.

Entre los objetos localizados, los populares señalan un muñeco inspirado en el personaje de Obélix con la cara del exalcalde Pedro del Cura, utilizado en movilizaciones vinculadas a la denominada “emergencia educativa” y a la idea de Rivas como “aldea gala”.

Hallazgo en dependencias municipales

El PP asegura que este material fue encontrado en instalaciones municipales, lo que interpretan como una prueba de implicación directa del Gobierno local en este tipo de protestas. La formación sostiene que estas movilizaciones, presentadas como iniciativas ciudadanas, estarían en realidad impulsadas desde estructuras políticas.

Desde su perspectiva, el uso de espacios públicos para almacenar este tipo de elementos supone una instrumentalización del Ayuntamiento en el contexto de la confrontación política con la Comunidad de Madrid.

Petición de explicaciones al Gobierno local

Los populares han solicitado explicaciones al Ejecutivo municipal por lo que consideran un hecho grave. Reclaman aclarar si se han utilizado recursos públicos para financiar o apoyar estas acciones y exigen responsabilidades políticas.

En este sentido, el PP insiste en que las instituciones deben mantener una posición de neutralidad y no participar en campañas de carácter ideológico o partidista.

Oye Janette, ya que habéis encontrado una cartulina de los carnavales de hace 8 años mira a ver si encuentras el cartel del 4º centro de salud, que lo han robado de la parcela 🕵️‍♀️ — IU Rivas 🔻 (@IURIVAS) March 18, 2026

Por parte de Izquierda Unida Rivas han replicado en X (antes Twitter) ironizando con la desaparición del cartel del cuarto centro de salud y han afirmado que la cartulina corresponde a los carnavales de hace 8 años.

Críticas al uso político de la educación

La portavoz del Partido Popular en Rivas, Janette Novo, ha enmarcado esta denuncia en el contexto de la confrontación institucional en materia educativa. “Las instituciones deben estar al servicio de todos los ciudadanos, no convertirse en centros de agitación política”, afirmó.

El PP sostiene que la educación pública no debe utilizarse como herramienta de enfrentamiento entre administraciones y reclama una actuación basada en la neutralidad institucional.