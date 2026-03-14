El Ayuntamiento recibe el apoyo de entidades vecinales y de familias a la climatización escolar

La FRAVM, la FAPA Giner de los Ríos y la FAPA Rivas respaldan el plan municipal para instalar aerotermia en nueve centros.

El proyecto de climatización de los centros escolares de Rivas-Vaciamadrid ha recibido el respaldo de entidades vecinales y de familias. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la FAPA Giner de los Ríos y la FAPA Rivas han mostrado su apoyo a la iniciativa municipal durante una visita a dos de los centros incluidos en la primera fase del plan, realizada el 10 de marzo junto a representantes del Ayuntamiento.

La delegación visitó la Escuela Infantil Platero y el CEIPSO El Olivar, acompañada por la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, y los concejales de Innovación y Modernización y de Educación, Infancia y Juventud, José Manuel Castro y Charo Sandoval. Durante el recorrido mantuvieron encuentros con las AMPAS y con los equipos directivos de los centros.

El plan municipal prevé intervenir en nueve centros educativos con el objetivo de mejorar el confort térmico en las aulas y avanzar hacia sistemas energéticos más sostenibles.

Primeros centros incluidos en el proyecto

La primera fase del proyecto contempla la climatización de cinco escuelas infantiles municipales y cuatro colegios públicos repartidos por los tres barrios de la ciudad. Entre ellos se encuentran los centros Mario Benedetti y El Olivar, en el barrio Oeste; Jarama, en el barrio Centro; y Las Cigüeñas, en el barrio Este.

El Ayuntamiento calcula que la mayor parte de las obras se ejecutará durante el próximo verano para que los nuevos sistemas estén operativos al inicio del siguiente curso escolar.

La inversión prevista asciende a 14,2 millones de euros. El proyecto sustituirá los actuales sistemas de calefacción a gas por equipos de aerotermia, capaces de proporcionar calefacción y refrigeración. Según el consistorio, el sistema también permitirá optimizar el consumo energético y mejorar la calidad ambiental en los edificios educativos.

Además, la actuación incluye la climatización de los pabellones deportivos de los centros y la ampliación de 300 kilovatios pico de instalaciones fotovoltaicas, con el objetivo de fomentar el autoconsumo energético y reducir el gasto eléctrico.

Apoyo de asociaciones vecinales y de familias

Las entidades de la comunidad educativa han valorado positivamente la iniciativa municipal. Durante la visita, la alcaldesa Aída Castillejo recordó que “la climatización de los centros es una demanda de todas las familias desde hace ya mucho tiempo” y subrayó que “no se puede aprender con aulas a más de 30 grados”.

Desde la FRAVM y las federaciones de familias también se respaldó la actuación local, aunque insistieron en que la responsabilidad de estas obras corresponde a la administración autonómica.

Reclamación a la Comunidad de Madrid

Tanto el Ayuntamiento como las organizaciones educativas recordaron que la climatización de los centros escolares es competencia de la Comunidad de Madrid. Los municipios, según la legislación vigente, se encargan del mantenimiento y la conservación de los edificios, mientras que las obras de mejora y ampliación corresponden al gobierno regional.

Las entidades recordaron además la Iniciativa Legislativa Popular promovida en la región para mejorar la climatización en los centros educativos, que reunió 70.000 firmas de apoyo.

En este contexto, la FRAVM, la FAPA Giner de los Ríos y la FAPA Rivas han reiterado la necesidad de que la Comunidad de Madrid asuma estas actuaciones de forma generalizada en los colegios públicos. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Rivas continúa con un proyecto que busca mejorar las condiciones térmicas del alumnado y avanzar hacia un modelo energético más eficiente en los centros educativos del municipio.