Desaparece la valla del cuarto centro de salud

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública denuncia la retirada del cartel en la parcela del Barrio de la Luna.

La valla publicitaria que desde 2018 anunciaba la construcción del cuarto centro de salud de Rivas, en el barrio de la Luna, ha desaparecido de la parcela donde estaba instalada. La retirada del cartel, que informaba de una “inminente” ejecución por parte del Gobierno regional, ha sido denunciada esta semana por la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública, que reclama avances reales en el proyecto.

El colectivo vecinal considera que la desaparición del anuncio no supone ningún avance tangible y mantiene sus exigencias para que el equipamiento sanitario sea una realidad cuanto antes en una ciudad que supera los 100.000 habitantes.

Un proyecto anunciado en 2018

La valla publicitaria llevaba colocada desde 2018 en el solar reservado para el cuarto centro de salud de Rivas. En ella se informaba de la próxima construcción de un centro con especialidades médicas y servicio de urgencias.

Sin embargo, ocho años después del anuncio inicial, las obras no se han iniciado. La retirada del cartel ha generado nuevas críticas por parte de la plataforma ciudadana, que interpreta el gesto como un símbolo de la falta de avances.

Desde la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública insisten en que no olvidan el compromiso adquirido y reclaman que el proyecto incluya “todas las especialidades” y “todas las pruebas diagnósticas”.

Reivindicaciones sobre urgencias y atención primaria

El colectivo también exige que el futuro centro disponga de urgencias con equipo médico completo. En su comunicado señalan que no quieren un servicio “sin médic@s, como con frecuencia pasa en el PAC de la Paz”.

Además, subrayan las demoras actuales en atención primaria, con esperas que, según denuncian, alcanzan los 20 días para conseguir cita. Para la plataforma, el cuarto centro de salud de Rivas es clave para aliviar la presión asistencial y mejorar la cobertura sanitaria en la localidad.

Petición de posicionamiento político

La plataforma ciudadana pide al Partido Popular de Rivas que se posicione “claramente” a favor de la construcción del nuevo equipamiento sanitario con todas las prestaciones anunciadas.

Mientras tanto, el solar del barrio de la Luna continúa sin actividad visible y sin la valla publicitaria que durante años recordó el compromiso institucional. La desaparición del cartel reabre el debate sobre los plazos y la planificación sanitaria en Rivas-Vaciamadrid, donde vecinos y colectivos insisten en que el cuarto centro de salud es una necesidad estructural y no solo una promesa pendiente.