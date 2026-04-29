El pleno votará un nuevo proyecto para la renaturalización del Jarama

Las lluvias torrenciales del último año y el vertido de residuos han deteriorado la biodiversidad de la zona

El Ayuntamiento de Rivas presentará en el próximo pleno municipal una moción para recuperar el entorno del río Jarama. En un ejercicio de coordinación entre administraciones, la propuesta incluye la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Comunidad de Madrid y el resto de municipios del entorno del Jarama.

Según el grupo municipal IU-Equo-Más Madrid el deterioro del río y su entorno es especialmente grave en el tramo entre San Fernando de Henares y Rivas. Tanto la concentración de vertidos procedentes de redes de saneamiento como las lluvias intensas del último año han hecho que el río se llene de residuos.

La inundación de la laguna del Campillo, es un claro ejemplo de la magnitud de la crisis que sufre el Parque Regional del Sureste. El centro de interpretación permanece cerrado al público. Todo ello ha terminado afectando a la biodiversidad de la zona y haciendo imposible que los vecinos puedan disfrutar de este espacio natural.

Puente improvisado en la laguna del Campillo tras las inundaciones de marzo de 2025

El río Jarama forma parte de la Red Natura 2000, creada para garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies más amenazados. La protección de la que es la mayor red ecológica coordinada de áreas protegidas en la Unión Europea resulta insuficiente a día de hoy. El portavoz de IU-Equo-Más Madrid en Rivas, José Luís Alfaro, reconoce que el carácter de «corredor ecológico protegido» se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

El nuevo plan para la renaturalización del Jarama

Desde la Concejalía de Transición Ecológica y Sostenibilidad señalan la importancia de recuperar el entorno al mismo tiempo que destacan valor ecológico de la cuenca del Jarama. El proyecto, que se votará en el pleno municipal del próximo jueves, contempla actuaciones coordinadas entre los municipios del entorno del río.

El plan incluye mejorar las infraestructuras pare reducir los desbordamientos, así como la modernización de estaciones depuradoras. Para evitar que el río se siga llenando de residuos, también se pretende implantar sistemas de retención de sólidos. Desde IU-Equo-Más Madrid Rivas esperan que la moción, a la que ya se ha adherido el PSOE municipal, cuente con el apoyo unánime del pleno.