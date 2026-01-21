OPINIÓN

Rivas no puede perder el centro de educación ambiental El Campillo

Artículo de José Luis Alfaro, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas-Más Madrid-Verdes Equo.

Durante 25 años, El Campillo ha sido una de las puertas de entrada para acercarnos a todo lo que nos ofrece el Parque Regional del Sureste. Este centro interpretativo, que pertenece a la Comunidad de Madrid, es un referente por su programación de actividades que divulgan los valores naturales, históricos y paisajísticos de este entorno.

En Rivas hemos tenido la suerte de contar con este recurso en nuestro municipio. Un centro de educación ambiental, cuya labor de concienciación y pedagógica está dirigida tanto a las visitas de centros escolares, como a desarrollar una programación variada, lúdica y educativa para las familias ripenses y de cualquier municipio.

Tras las devastadoras inundaciones del mes de marzo, provocadas por la DANA Jana, el edificio ha permanecido cerrado. En el último pleno del mes de octubre hemos presentado una moción que instaba a la Comunidad de Madrid a presentar un plan de rehabilitación del Centro de Educación Ambiental El Campillo. Su cierre prolongado, sin un plan definido de recuperación del edificio ni garantías de que se vaya a mantener siquiera en su ubicación original, supone una pérdida destacable para la ciudadanía ripense y para cualquier persona apasionada de la naturaleza.

Gran parte del término municipal de Rivas se encuentra incluido en un espacio natural de gran importancia por los recursos naturales y paisajísticos que engloba, el Parque Regional del Sureste. El Parque es un espacio protegido desde 1994, que se extiende en torno al valle bajo del Jarama, por las peculiaridades y variedad de ecosistemas que este presenta. La Comunidad de Madrid es el organismo responsable legal del cuidado y mantenimiento de este paraje.

Ante los destrozos que provocó el desbordamiento del Río Jarama en marzo, a su paso por el Parque Agroecológico del Soto del Grillo, nos encontramos que la Comunidad de Madrid se desentendía de una reconstrucción que también era su competencia. El Soto del Grillo, una finca municipal de 72 hectáreas que alberga una veintena de proyectos de producción kilómetro 0, y también se encuentra enclavada en el Parque Regional. Por esta razón llevamos a pleno una propuesta para recomponer la zona y normalizar el trabajo de forma coordinada y conjunta desde las distintas administraciones. Esta petición apelaba a la responsabilidad institucional, solicitando un paquete de ayudas regionales por ser una zona gravemente afectada por la emergencia. La iniciativa obtuvo los votos en contra del grupo popular, evidenciando que prefieren salvaguardar sus intereses de partido frente a los intereses de Rivas.

Demasiadas veces el gobierno regional se ha desentendido de su responsabilidad en materia de preservación y protección del Parque Regional del Sureste. Este equipo de gobierno seguirá trabajando para apoyar la actividad desarrollada en el centro El Campillo y por la puesta en valor del Parque Regional. Es un enclave único de biodiversidad que posee un alto valor ecológico, que tenemos la suerte de que forme parte de nuestro municipio.