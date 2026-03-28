El Pleno tumba la creación de una Institución Ferial en Rivas

Otras dos mociones de la oposición han sido rechazadas

La propuesta de los populares para crear un órgano encargado de organizar actividades durante todo el año en el recinto ferial y el Auditorio Miguel Ríos no ha contado con los apoyos suficientes en el pleno de este mes. El principal objetivo de la moción, defendida por el concejal del PP Francisco Javier Gil, era activar el espacio ferial, fomentar empleo y posicionar a Rivas como el motor económico del sureste de Madrid.

En su discurso, Gil ha presentado la moción como una oportunidad para celebrar la feria del libro, otra gastronómica, actividades educativas y deportivas, una feria de empleo y emprendimiento, así como proyectos de participación ciudadana, todo en en mismo sitio. «Tenemos el talento, solamente falta activar el espacio», ha comentado el concejal.

Se trata de una propuesta que, según Gil, va más allá de las diferencias entre las formaciones. Su ponencia buscaba el consenso de todo el pleno, dejando de lado las diferencias políticas. «Consigamos un titular que hace años que no vemos», ha pedido el concejal, haciendo referencia a un posible acuerdo entre gobierno y oposición.

Pero el tono conciliador del concejal popular no ha evitado el fracaso de la moción, con los votos de la izquierda en contra. La concejala María Elena Muñoz, del grupo socialista, asegura que el Auditorio Miguel Ríos, así como el recinto ferial, no están infrautilizados. La concejala del PSOE ha criticado que la moción es demasiado amplia, «un boceto», asegura. El proyecto no explica la forma administrativa de la posible institución ferial, así como el encaje competencial que tendría con la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, los socialistas han calificado como un error concentrar la actividad ferial en un solo punto de la ciudad, algo en lo que coinciden con el grupo municipal Izquierda Unida-MM-VQ. Ambas formaciones aseguran que la moción rompe «el equilibrio territorial» de Rivas, y que, además, muchas de las actividades que recoge la medida ya tienen lugar en los distintos barrios del municipio.

Vox contra el menú halal en los colegios y hospitales

Otra de las mociones que el pleno de marzo ha votado en contra es la presentada por Eliana Palacios, de Vox, sobre la imposición de los menús halal en los comedores de los colegios y los hospitales. La concejala ha criticado el decreto presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el que se recoge la opción de menús adaptados a los alumnos que lo requieran por cuestiones de salud, cultura, ética o religión.

«En Vox lo tenemos muy claro, los servicios públicos deben ser neutrales», subrayaba Palacios, que acusa al gobierno central de «disolver los rasgos de identidad más básicos de los españoles» para, según ella, «imponer» una cultura contraria a la española.

María de los Ángeles Guardiola, concejala no adscrita, ha echado en cara a su excompañera de partido que Vox actúe de manera coordinada en todos los ayuntamientos, algo que la propia Palacios ha reconocido en su intervención. «Una cruzada coordinada» en un partido en el que «cada vez queda menos talento», ha denunciado Guardiola. La concejala no adscrita he querido dejar claro que Rivas, ni ninguno de los ayuntamientos en los que Vox ha presentado la moción, tienen competencias para pronunciarse sobre el decreto.

Desde el PSOE de Rivas han calificado la moción de «sinsentido». Según la portavoz socialista Mónica Carazo el discurso de Vox es «pura» xenofobia. Además, ha aclarado que el decreto ofrece alternativas en el menú para aquellos alumnos que lo soliciten, pero en ningún momento impone dietas a los estudiantes. Yasmín Manji, de Izquierda Unida-MM-VQ, coincide con los socialistas: «A nadie se le impone nada». La concejala ha querido poner el foco en la importancia que tienen los comedores escolares en la integración de los alumnos y también a aprovechado para defender el fondo de ayudas al comedor escolar para familias vulnerables que mantiene el Ayuntamiento.

El gobierno tumba suprimir las ayudas internacionales y al desarrollo

La supresión de los fondos dirigidos a la cooperación internacional ha sido el último de los debates principales del pleno de marzo. Presentada por la concejala no adscrita, la moción pide dejar destinar dinero del Ayuntamiento a financiar actividades fuera de Rivas. María de los Ángeles Guardiola ha reconocido que la cooperación internacional es una política «legítima», pero no un servicio esencial, y defiende que “con todas las necesidades que tenemos, el dinero debe quedarse en el municipio”.

El PP de Rivas también ha criticado que Rivas se encuentre entre los municipios que más dinero destinan a la ayuda y el desarrollo en otros países. Aseguran que sí están a favor de la cooperación internacional, pero que para el Ayuntamiento se trata de una «excusa para crear sus chiringuitos», apunta el grupo municipal. Al igual que Vox, los populares coinciden con Guardiola en que el dinero municipal deberían destinarse íntegramente a las necesidades de Rivas. Por su parte, los socialistas tachan la moción de «demagogia barata», denuncian la falta de solidaridad de una petición como esta y niegan no atender las problemas locales. «El hacerlo no nos lleva a la bancarrota», ha subrayado María Luisa Pérez , concejala del PSOE.