Rivas destina más de 200.000 euros en ayudas al comedor escolar este curso

El Ayuntamiento anuncia la adjudicación de cuatro nuevos talleres educativos para los colegios del municipio

El Ayuntamiento de Rivas ha aprobado el pasado jueves las ayudas municipales al comedor escolar de lo que queda de curso, por valor de 139.813 euros. Con este nuevo paquete la cantidad total destinada a los alumnos de los colegios públicos asciende a 222.167 euros.

La inversión forma parte de una iniciativa municipal que nació en 2014 para ayudar a los alumnos de los 17 colegios públicos ripenses a asumir los gastos del comedor escolar. Se trata de un plan que potencia la conciliación familiar, favorece la igualdad en los centros y previene situaciones de vulnerabilidad en la infancia. Estas ayudas se conceden en función de la renta y el número de miembros de las familias.

Más de 300 alumnos se benefician de las ayudas

En lo que va de curso, las ayudas al comedor escolar han beneficiado a 324 niños y niñas del municipio, una cifra que se queda corta en comparación a los 400 niños que recibieron esta prestación el año pasado. La cantidad total aprobada por el Ayuntamiento el pasado jueves también está lejos de los 279.879 euros destinados para el curso anterior.

Comedor escolar en Rivas Vaciamadrid

Nuevos talleres en los colegios de Rivas

Otra de las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento en materia de educación es la creación de cuatro talleres dirigidos a los centros públicos. Las actividades forman parte del Programa de Apoyo Municipal a Centros Escolares (PAMCE).

Los talleres están destinados a más de 19.000 alumnos y alumnas. Las cuatro actividades son piezas teatrales, matemáticas divertidas, educación afectivo sexual y pubescente y prevención a adicciones a los juegos de azar y a la tecnología.