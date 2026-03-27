OPINIÓN

Rivas necesita activar su gran oportunidad: una Institución Ferial para todos

Artículo de opinión de Francisco Javier Gil Rodríguez, concejal del PP de Rivas-Vaciamadrid.

En Rivas-Vaciamadrid tenemos una de las infraestructuras públicas más singulares de la Comunidad de Madrid: el Auditorio Municipal Miguel Ríos. Un espacio inmenso, versátil, con una ubicación privilegiada y con capacidad para convertirse en un verdadero motor económico, cultural y social. Sin embargo, hoy su potencial está muy lejos de estar aprovechado. Su uso se limita a conciertos puntuales, a las fiestas municipales y a algunas ferias dispersas que, aunque valiosas, no generan el impacto que una ciudad de más de 103.000 habitantes merece.

Esta realidad no es un reproche. Es, sobre todo, una oportunidad. Una oportunidad que otros municipios del entorno sí han sabido aprovechar y que Rivas no puede seguir dejando pasar. Arganda del Rey, con menos población, se ha consolidado como referente económico del Sureste. ¿Por qué no Rivas? ¿Por qué no convertir nuestro auditorio en un espacio vivo los doce meses del año?

La moción que el Grupo Municipal Popular llevará al Pleno del 26 de marzo propone precisamente eso: crear la Institución Ferial “Miguel Ríos”, una estructura estable que permita planificar, coordinar y desarrollar un calendario anual de actividades feriales. No se trata de construir nada nuevo ni de embarcarse en un proyecto ideológico. Se trata de activar lo que ya tenemos, de poner en valor un recurso público que pertenece a todos.

La moción lo expresa con claridad: “Tenemos la infraestructura. Tenemos la población. Tenemos el talento. Solo falta activar el espacio.” Y es difícil no estar de acuerdo. Rivas Vaciamadrid cuenta con un tejido empresarial emergente, con miles de jóvenes que buscan espacios de encuentro, con familias que reclaman actividades durante todo el año, con asociaciones que necesitan visibilidad y con emprendedores que necesitan escaparates. La Institución Ferial puede ser ese punto de encuentro que articule todas esas necesidades.

Además, la propuesta no se queda en una declaración de intenciones: incluye un abanico amplio de ferias y actividades concretas que podrían celebrarse de forma estable. Desde un mercado navideño que dinamice el invierno hasta un cine de verano que convierta las noches estivales en un punto de encuentro familiar. Un calendario diverso, inclusivo y pensado para todas las edades: ferias de empleo, de ciencia, de bienestar animal, de gastronomía, de tecnología, de artes escénicas, de participación ciudadana, de envejecimiento activo, de deporte, de cultura urbana… Actividades que no solo dinamizarían la vida local, sino que atraerían visitantes, generarían empleo directo e indirecto y reforzarían el comercio y la industria ripense.

Quienes conocen el auditorio saben que su potencial es enorme. Lo que falta es voluntad de convertirlo en un espacio útil los 365 días del año. Y eso es lo que nuestra moción propone: estudiar la viabilidad, iniciar los trámites y abrir la puerta a un proyecto que puede situar a Rivas donde merece estar.

Es comprensible que surjan dudas. Toda propuesta ambiciosa las genera. Pero también es cierto que una infraestructura infrautilizada tiene un coste mayor que cualquier inversión razonable: el coste de la oportunidad perdida. Y ese coste lo paga la ciudad entera.

Esta moción no pide un cheque en blanco. No pide un gasto inmediato. No pide compromisos cerrados. Pide algo más sensato: pensar en Rivas Vaciamadrid antes que en las diferencias políticas. Pide estudiar, planificar y decidir con visión de ciudad.

Esta institución sería de los ripenses. De todos. Sería un espacio para la infancia y para los mayores; para el comercio y para la cultura; para el deporte y para la ciencia; para quienes llevan toda la vida aquí y para quienes acaban de llegar.

Rivas es una ciudad con identidad, con energía y con ambición. Y esta propuesta quiere estar a la altura de esa ambición. Ojalá el Pleno del 26 de marzo envíe un mensaje claro: cuando se trata de mejorar nuestra ciudad, somos capaces de estar juntos. Porque si esta institución ferial sale adelante, va a ganar Rivas. Vamos a ganar todos.