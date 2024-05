El pleno de Rivas defiende la Ley de Vivienda

El pleno municipal ha rechazado una moción del PP contra la Ley de Vivienda.

Tras los puntos resolutivos del pleno de marzo, ha correspondido el debate de las mociones de los grupos municipales.

El PP presentó una moción mostrando su disconformidad en la Ley de la Vivienda. El portavoz adjunto, Francisco José Gallardo, recordó que varios recursos se habían presentado contra la ley ante el Tribunal Constitucional. Gallardo ha definido de «ideologizada» la política de vivienda de Rivas, que busca «limitar el precio del alquiler».

El PP en su moción solicita eliminar la limitación de los precios en las zonas tensionadas a través del índice de precios, que opera para grandes tenedores. También pide que el ayuntamiento fomente la vivienda libre y la protegida. Finalmente, antes de condenar la Ley de Amnistía, Gallardo ha pedido que el Ayuntamiento apruebe ayudas para el pago del alquiler.

Eliana Palacios, de VOX, ha criticado la moción por «quedarse corta». Marisa Pérez, concejala del PSOE, ha criticado que el PP no haya retirado la moción después de que el Tribunal Constitucional ha anulado unos pocos artículos de la ley, si bien ha confirmado la mayoría de las regulaciones impugnadas. «Ustedes sólo piensan en una parte de la sociedad, la que tiene dinero», ha criticado Pérez. Desde el PSOE han defendido el papel igualitario de la ley, frente a «las políticas de especulación del PP». «El libre mercado sólo trae la especulación», ha defendido Pérez mientras ha sacado pecho de la gestión de la EMV.

Debate sobre las causas del aumento

Por IU-MM-VQ ha intervenido la concejala de Urbanismo y responsable de la EMV Yasmin Manji, Manji ha defendido la importancia de abordar el problema de acceso a la vivienda, no sólo en Rivas, cuya competencia es autonómica. «El aumento de la oferta no es suficiente», ha destacado Manji, que ha defendido la limitación de los precios como una herramienta necesaria. También ha solicitado que Rivas sea declarada zona tensionada. Sobre las ayudas al alquiler que solicita la moción del PP, Manji ha explicado que estas ayudas ya las ofrece el gobierno nacional. Manji ha defendido que «casi el 10%» de las viviendas de Rivas han sido construidas por la EMV».

En el debate, Gallardo ha insistido en que la paralización de las construcción de las viviendas respondió al aumento de voto del PP. «Los nuevos vecinos votan PP», señaló Gallardo. Sin embargo, tal y como publicamos en la sección Rivas al Dato, no sería cierto afirmar que los nuevos vecinos votan al PP más que la media.

Sobre la gestión de la EMV, Gallardo ha criticado que el proyecto de las 83 viviendas se inició en 2012, aunque no se aprobaría hasta 2018. «¿Dónde están las 300 viviendas?», ha preguntado el concejal popular sobre la promesa electoral realizada en 2023 por IU-MM-VQ.

La votación del PP ha sido rechazada por los 14 votos de PSOE e IU-MM-VQ. VOX y la concejala no adscrita se ha abstenido en esta moción.

Moción por el Día del Orgullo

En el pleno se aprobó también la moción del orgullo LGTBIQ+ . La defendió «Mimi» Chamorro (concejala de Feminismo y Diversidad, así como edil de Más Madrid en el Grupo Municipal IU-VQ-MM). También se había sumado el Grupo Municipal Socialista a la moción. Recibió el voto afirmativo también del partido popular. De esta manera, han votado en contra todos los concejales excepto las dos concejalas elegidas por la lista de VOX.

Por último el pleno ha rechazado la moción de VOX para instar a la Federación Madrileña de Municpios a

que revoque la decisión de otorgar a Natalia de Andrés, ex alcaldesa de Alcorcón, el cargo de Secretaría General Adjunta de dicho organismo. De Andrés, ex alcaldesa de Alcorcón, fue inhabilitada para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada. VOX pide que el Ayuntamiento de Rivas «condene esta decisión». La moción ha sido rechazada, con el único voto a favor de Eliana Palacios y la abstención de la concejala no adscrita, María de los Ángeles Guardiola. Alberto Cabeza ha criticado que VOX pida «la muerte civil» de una persona, que no tiene sentencia firme.