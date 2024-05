Pleno de Mayo: Rivas destina superávit a pagar facturas atrasadas

El Pleno de mayo dio comienzo con el tradicional minuto de silencio, en este caso, a las dos mujeres víctimas de violencia machista en Barcelona. A continuación, se incluyó un punto de urgencia por el que Elena Muñoz sustituye al dimitido Luis Altares como concejala del PSOE. La razón de la urgencia (que fue aprobada) fue que la notificación de la Junta Electoral llegó media hora después de convocado el Pleno ordinario. Elena Muñoz prometió su cargo, como exige la ley. Y la alcaldesa Aída Castillejo le dió la «bienvenida de vuelta» al Pleno, ya que fue concejala también en la anterior legislatura.

Rivas se compromete a ayudar a las personas que sufren ostomía

A continuación, se leyó una declaración institucional sobre la propuesta de adaptación de los aseos a su uso por parte de las personas ostomizadas. En el pleno estaba presente José González, presidente de la Asociación de Ostomizados de Madrid (AOMA), así como también el secretario de la misma.

La propuesta se centra en la adaptación y accesibilidad, especialmente en los edificios públicos. Por lo que el Ayuntamiento se comprometió a mejorar los aseos en la presente legislatura. También se auto-impone la tarea de concienciar a los edificios privados que tengan aseos de acceso público.

Se pide la protección del bosque Scania

A continuación, María de los Ángeles Guardiola (concejal no adscrita) leyó otra declaración institucional. A propuesta suya: el Ayuntamiento se compromete a proteger las esclusas y el patrimonio histórico vinculado al Real Canal del Manzanares. Unos 12 kilómetros de trazado conservan bastantes elementos de interés histórico. Además, plantea la protección del bosque Scania (fruto de un convenio con la empresa automovilística y sus iniciativas de responsabilidad social). Este espacio verde sigue la ruta del arroyo de Los Migueles, con más de 38.000 árboles cuyo número se ampliará durante este año.

En concreto, se plantea la rehabilitación del acceso a dicho camino y bosque, que actualmente se encuentra en mal estado por las pasadas lluvias. Dado que la planta de tratamientos de aguas y otras infraestructuras dependen de la Comunidad de Madrid, se plantea a la misma que asuma también su parte de los trabajos de mantenimiento. Por su parte, el Ayuntamiento se ofrece a realizar los estudios necesarios. El consistorio también pondrá en valor la historia del Real Canal (incluyéndolo en la programación del Centro de Interpretación de El Campillo). Por último, se abren a colaborar en la construcción de un parking.

Las cuentas de 2023 se salda con un superávit de más de 4 millones

El secretario municipal, Juan Ramón Garrido, dio cuenta del decreto de alcaldía relativo a la ejecución presupuestaria de 2023. Según explicó José Luis Alfaro, concejal de Hacienda, se ha conseguido un 93% de ejecución de los gastos ordinarios. El superávit asciende a 4,6 millones de euros por la mejora de los ingresos. Otra cifra destacada fue un ahorro neto de 10,76 millones de euros, ya que es la cuantía que se tiene en cuenta para poder afrontar compromisos de financiación. Alfaro (IU) puso en valor que se puede «hacer una buena gestión», mientras se atienden las necesidades de la ciudadanía local.

A continuación, la edil no adscrita (Mª Ángeles Guardiola) criticó el superávit porque supone tener «un dinero que debería estar en el dinero del contribuyente y no en las arcas municipales». En la misma línea, Eliana Palacios, portavoz de Vox, les preguntó por «qué han ejecutado mal» y recordó que hay «quejas de los vecinos» sobre el IBI o sobre los servicios de jardinería prestados a nivel municipal.

En representación del PSOE, Alberto Cabeza, destacó las «cuentas equilibradas» del Ayuntamiento de Rivas. «Es una economía local saneada, con una gestión municipal cada día más eficiente y una calidad de vida en Rivas que mejora», expuso José Manuel Castro (IU). El edil comunista acusó a la oposición de «no leerse la documentación de años anteriores, sino echar todo a la batidora, salga lo que salga aunque no tenga que ver con la realidad».

El PP critica la lentitud del Ayuntamiento y pide mejorar la recaudación

El edil recordó que si se han previsto 100 millones de ingresos y se han obtenido 102 millones, se ha sido «conservador» al hacer «pre-supuestos». Lo que sería indicativo de una buena gestión, según Castro (IU). También ha recordado que si no hay ingresos «hay que vender patrimonio público», por lo que el superávit sirve para seguir mejorando los servicios públicos.

En representación del PP, Francisco Javier Gil Rodríguez ha recordado que hay 73 millones de deudas pendientes de cobro. Calificó de «urgente» la necesidad de reforzar la recaudación, reforzando los servicios municipales, mejorando opciones como el aplazamiento o fraccionamiento de pago. «Más de 2.000 viviendas tienen el pago de IBI pendiente», ha recordado Gil. El grupo popular considera que se pueden bajar impuestos si se mejora la recaudación de los mismos. Además, volvió a recordar que un año más se ha presupuestado una venta de parcelas como ingresos previstos, que luego no ha tenido lugar.

El edil popular criticó que hay diversas obras de mantenimiento sin ejecutar en piscinas, campos de fútbol u obras de la M-50. Este retraso lo achacó a la lentitud a la hora de ejecutar los expedientes, «algunos muy sencillos, como la compra de fondos bibliográficos y material audiovisual». Usó ejemplos de la competencias locales educativas para criticar «no frivolizar con el término emergencia educativa», como afirma que hace el Gobierno.

Alfaro (IU) defiende la gestión municipal, frente a la inacción autonómica

El concejal de Hacienda y Patrimonio ironizó con que «se diga que Rivas tenga el IBI más amplio de la galaxia», pero luego no «se diga qué servicios se van a dejar de prestar si se propone bajar impuestos». Ha recordado que en la Comunidad «existen en torno a 40 municipios» con este impuesto más alto que el de Rivas.

En cuanto a las inversiones, afirmó que el PP «está haciendo trampas, al contar las cosas como no son». Ha recordado que en muchos contratos existen plazos de exposición pública y no se ejecutan hasta que se incorporan los remanentes. «Es el Ayuntamiento el que atiende con 90.000 euros la domótica que necesita el Mercedes Vera, que la Comunidad llama Hispanidad», ha criticado Alfaro.

El PP critica que se anuncien obras en la revista municipal que luego se retrasan

«Los gastos ordinarios no pueden dedicarse a inversión, porque entonces tendríamos que quedarnos desnudas (vender patrimonio)», ha respondido Castro (IU) a las críticas de la oposición, destacando el tono constructivo del PP, al que le señala «que está muy bien que se fije en solo tres páginas de doscientas». Por su parte, el edil popular ha citado textualmente la parte del informe en el que se dice que no se cumple con los objetivos de sostenibilidad presupuestaria. Gil (PP) ha criticado que un titular de la revista municipal destacara en septiembre los 2,23 millones de euros dedicados a 17 proyectos de la «Rivas del futuro», cuando la realidad dice que sería «2,23 millones de euros que a lo largo de la legislatura se irán dedicando a esos 17 proyectos».

«Página 15, del informe de intervención, lea que los criterios de sostenibilidad presupuestaria se encuentran suspendidos», le ha señalado Alfaro (IU) al edil popular. Criticó que «ya está adjudicado el contrato de los campos de fútbol, que nos digan que es lo que el Ayuntamiento de Rivas va a dejar de hacer, porque lo que deja de hacer la Comunidad de Madrid ya lo sabemos».

Debate sobre facturas de años anteriores

A continuación, se han aprobado las resoluciones de reconocimiento extrajudicial de crédito para destinar el superávit a dichos pagos, por valor de 1,6 millones de euros. Alfaro ha explicado que este trámite es habitual para «facturas que se quedan pendientes cuando se produce el cierre del ejercicio». El concejal de Hacienda ha explicado que el 70% son facturas del Canal de Isabel II. Indica que se viene trabajando con el Canal, a través de reuniones mensuales, para aclarar la situación de las facturas, que suponen más de 500 facturas al semestre.

«El remanente va a ser para ajustar las obligaciones de pago de otros ejercicios», ha destacado el concejal socialista Alberto Cabeza. El concejal de IU, Manuel Castro, ha defendido que «no se trata de que el Ayuntamiento planifique mal». La mayoría de los pagos no corresponden a causas achacables al ayuntamiento, defiende Castro.

Gastos de Filomena

La oposición ha criticado que este trámite no debería ser considerado como «habitual». Janette Novo denuncia la «demagogia» del gobierno y «la pésima gestión». Ha puesto como ejemplo de facturas en los cajones (o en la bandeja de spam, ha bromeado ante la crítica de no estar actualizada) de pagos realizados durante la pandemia COVID o la tormenta Filomena. Ha denunciado que, nuevamente, continúe habiendo facturas sin contrato del servicio de vigilancia de edificios. Sobre este servicio, Novo ha criticado en varias sesiones de pleno que se continúe sin realizar la contratación.

«La motivación de cada factura viene en el informe, estamos asistiendo a una creación de relato», se ha defendido Alfaro (IU). También ha explicado que Rivas no pone «números clausus» a la inscripción en los campamentos. Por eso, puede haber un sobrecoste pero «supone conseguir que ningún niño que lo necesite se quede sin plaza».

La modificación del presupuesto y el pago de las facturas se ha aprobado, en dos votaciones diferentes, con 24 votos a favor y el único voto en contra de la concejala de VOX, Eliana Palacios.

Inversión en BicinRivas

El último punto resolutivo ha sido la modificación de las inversiones previstas. José Luis Alfaro explica que la modificación del anexo de inversiones responde a la información técnica. Detalla las inversiones que no va a ser posible ejecutar o las nuevas necesidades. Así, Alfaro explica que no se va a ejecutar este ejercicio un millón de euros previsto para Renatura. Tampoco los 2,4 millones de euros para la construcción de la Escuela Municipal de Música.

Renatura ha recibido una subvención de 3,6 millones de euros, a ejecutar hasta diciembre de 2025. Este dinero se ejecutará, sin embargo, en la renovación completa del servicio de BicinRivas por 2,9 millones de euros. El presupuesto de Rivamadrid para 2024, explicaba sobre BicinRivas; «Se está trabajando con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad en la redacción de las nuevas normas de uso de BicinRivas, así como en la nueva Encomienda de Gestión, donde las competencias de Rivamadrid serán mayores en este servicio». También se aumentan 300.000 euros para las obras del Centro de Día Concepción Arenal. Junto a otros 300.000 euros en compra de locales, que no ha especificado.

Cabeza (PSOE) recuerda a Vox que «esas cosas verdes» son autobuses

La concejala de VOX, Eliana Palacios, ha criticado de «ideológica» la renovación de BicinRivas. La concejala derechista ha defendido la palabra «libertad» mientras ha criticado que se ofrezca un servicio de alquiler de bicicletas. Palacios también ha criticado que no haya autobús en la ciudad, aunque sí existe el servicio autonómico de autobús en Rivas, como le ha explicado Alberto Cabeza (PSOE): «esas verdes que se mueven por la ciudad son buses», ironizó.

El concejal del PSOE ha defendido que la cantidad destinada a inversiones no se modifica, sino que se cambia su destino. «No es un debate sobre movilidad», ha reivindicado Castro, para volver al debate sobre las inversiones. Janette Novo (PP) acusó de «ecopostureo» al Gobierno por quitar fondos de zonas verdes. Estos fondos se habrían dedicado a una «estrategia de ciudad» que calificó de «partida encriptada». Novo considera que el Gobierno está practicando el secretismo y faltando a su obligación de dar información a la oposición.

El concejal de Hacienda considera que hay un «consenso» sobre la movilidad sostenible

Alfaro (IU) cerró el debate diciendo al PP y Vox: «ustedes hablan de cosas que no son ciertas, es quitar un millón de euros de la parte de Renatura que no se va a ejecutar este año, no de parques y jardines», explicó. «La mejora y renovación completa del BicinRivas» es positiva al igual que en Madrid porque «hay un consenso generalizado», ha afirmado el concejal de Hacienda aludiendo a la gestión municipal de Almeida (PP) en el Ayuntamiento de Madrid.

«En el parking del Ayuntamiento, todo lleno de coches y ninguna bici, doy consejos y no los aplico», les afeó la edil de Vox. A continuación, Manu Castro (IU) ha desgranado varios estudios, como uno de La Caixa, sobre cómo Madrid es una de las ciudades con mayor mortalidad asociada a la contaminación, lo que Castro liga a la movilidad en coche. «Ya tenemos 100.000 habitantes y faltan instalaciones deportivas, ya que hablan de salud, empiecen por eso que son sus competencias», le replicó Novo (PP). La portavoz popular considera «dilapidar el dinero» destinar millones de euros a esta infraestructura ciclista. Ella cree que «dentro de unos años verán cómo queda abandonada como otras que han hecho».

Este expediente de modificación de crédito salió aprobado con el voto positivo de los partidos del Gobierno (14 votos). En contra, los 11 votos de la oposición.

Seguirá ampliación.