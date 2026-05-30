Rivas Futura estrena un nuevo parque de agua en la coincidiendo con el inicio de sus fiestas

Los mecanismos de drenaje del suelo absorben el agua para poder reutilizarla en el riego de las zonas verdes

La plaza de Futurama ha estrenado un nuevo parque de agua coincidiendo con el inicio de las fiestas de Rivas Futura. Los juegos acuáticos estarán en funcionamiento de lunes a domingo de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:30. La renovación integral de la plaza, que tuvo lugar durante el verano pasado, surgió de los Presupuestos Participativos.

Un parque de agua para los más jóvenes

El nuevo área de juegos acuáticos consiste en un sistema de chorros en altura y a nivel del suelo, con válvulas programadas para evitar un gasto excesivo. Además, los mecanismos de drenaje del suelo absorben el agua para poder reutilizarla en el riego de las zonas verdes. La instalación ha tenido un coste de 320 mil euros.

Plaza de Futurama / Ayuntamiento de Rivas

Ya están aquí las fiestas de Rivas Futura

La inauguración del parque de agua ha coincidido con el inicio de las fiestas populares del barrio, que se celebran los días 30 y 31 de mayo. La Asociación de Vecinas y Vecinos del Rivas Futura ha organizado un programa de actividades dirigidas a todos los públicos.

A lo largo del fin de semana, la plaza de Futurama acogerá conciertos, actuaciones de magia, tardeo y hasta bingos musicales. Las fiestas contarán también con mesas informativas de varias entidades municipales, como Pallasos en Rebeldía y FAPA de Rivas.

Porgrama de las fiestas de Rivas Futura / Asociación Vecinal Rivas Futura