Asociaciones de vecinos reivindican la sanidad pública en ‘La Revuelta’ de Broncano

Han aprovechado el espacio televisivo para anunciar la manifestación que tendrá lugar en Madrid este domingo

Representantes de la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, de la que forman parte más de un centenar de asociaciones y colectivos ciudadanos, participaron el pasado martes en La Revuelta, el programa de TVE presentado por David Broncano.

Los vecinos asistieron como público vistiendo camisetas en apoyo a la sanidad pública, y algunos incluso se pintaron la cabeza. El propio Broncano y el futbolista Borja Iglesias, que acudía en calidad de invitado, también recibieron una para sumarse a la iniciativa.

Los representantes de la plataforma aprovecharon su minuto de gloria para anunciar la manifestación de este domingo en Madrid. Convocada bajo el lema “salvar nuestra sanidad pública es salvarnos a tod@s”, la marcha partirá a las 12h de varios lugares de la capital y tiene como destino la plaza de Cibeles.

Miembros de la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, en ‘La Revuelta‘

Además, la Plataforma Rivas por la Sanidad Pública ha organizado una jornada musical para este sábado 30 de mayo. Los conciertos tendrán lugar en La Casa + Grande y las entradas se podrán comprar a partir de las 19:00 en el mismo sitio a un precio de 5 euros. El evento contará con las actuaciones de RedCantoná y Maldito Blues, además de un servicio de bar y venta de merchandising.