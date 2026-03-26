Dos detenidos por robo en Rivas, a prisión provisional

El juzgado decreta prisión provisional a petición del Ayuntamiento de Rivas tras un robo en un comercio local de jardinería.

El juzgado de Arganda del Rey ha decretado prisión provisional para dos personas detenidas por un robo en un establecimiento de jardinería de Rivas-Vaciamadrid. La medida se acordó el 24 de marzo, tras la comparecencia judicial, a petición del Ayuntamiento de Rivas, que ejerció la acusación a través de su servicio de acompañamiento judicial para víctimas.

Los hechos ocurrieron en un comercio con arraigo en el municipio, aunque no ha trascendido la identidad del establecimiento. Ambos arrestados permanecen ya en prisión provisional por robo mientras continúa la instrucción del caso.

Prisión provisional por robo: intervención municipal en el proceso

El Consistorio se personó en el procedimiento mediante su servicio jurídico, que solicitó la adopción de medidas cautelares para evitar la reincidencia. El tribunal aceptó esta petición y acordó el ingreso en prisión de los dos investigados.

Este servicio municipal permite a las víctimas contar con apoyo legal en procesos penales relacionados con delitos como robos y hurtos. Su objetivo es reforzar la protección de los afectados y promover resoluciones judiciales más contundentes frente a delitos reiterados, como en este caso de prisión provisional por robo.

Más de 20 procedimientos desde 2025

Desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, el Ayuntamiento de Rivas ha participado en más de una veintena de procedimientos penales vinculados a delitos cometidos en la ciudad. Esta actuación ha derivado en 11 autos de prisión provisional y varias órdenes de alejamiento o prohibiciones de acceso al municipio. A estas, se suma ahora esta prisión provisional por robo conseguida por el Ayuntamiento de Rivas.

Además, se han logrado sentencias condenatorias con ingreso efectivo en prisión, según los datos municipales. Estas cifras reflejan una estrategia centrada en actuar directamente en sede judicial para frenar la reincidencia.

Estrategia contra la reincidencia

La actuación se enmarca en la línea de trabajo del Ayuntamiento orientada a mejorar la seguridad ciudadana y dar respuesta a los delitos que generan mayor preocupación vecinal. Esta estrategia incluye la coordinación con fuerzas de seguridad y el uso de herramientas legales disponibles.

Con este nuevo caso en el que se consigue prisión provisional por robo, el consistorio refuerza su papel en los procesos judiciales vinculados a delitos locales. Buscan consolidar el recurso a las prisiones provisionales como medida para prevenir nuevos delitos y proteger a las víctimas.