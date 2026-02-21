Los ciberdelitos en Rivas aumentaron un 30 % en 2025

Con 3,76 estafas informáticas cada mil habitantes, la tasa duplica la media autonómica.

Durante el año 2025 en Rivas han aumentado los principales delitos conocidos que se producen en Rivas, según el Ministerio del Interior: hurtos y estafas informáticas. El principal aumento se ha producido en las estafas informáticas, un 30,8 % respecto al año anterior. Al igual que las estafas informáticas, el resto de ciberdelitos también han aumentado enormemente, un 25,6 %. Desde 2023, trimestre a trimestre las estafas informáticas en Rivas se encuentran a la cabeza de los grandes municipios madrileños, incluso cuando descendió durante 2024. Ahora que ha vuelto a ascender hasta las 3,76 estafas informáticas cada mil habitantes durante el último trimestre, Rivas duplica la tasa autonómica, que es de 1,87 estafas.

El otro delito más frecuente en Rivas son los hurtos, que han aumentado un 20,5 % durante el último año. Con una tasa de 4,28 hurtos cada mil habitantes durante el último trimestre, Rivas se encuentra ligeramente por encima de la media autonómica (4,01). Por tanto, Rivas se sitúa como el cuarto municipio con mayor proporción de hurtos, tras Madrid, Leganés y San Sebastián de los Reyes.

Los robos con fuerza en domicilios y establecimientos aumentaron durante el año un 17,9 %, mientras que descendieron un 13 % los robos con violencia e intimidación. Por otro lado, los delitos de índole sexual han descendido un 17,2 %. En concreto, no se denunció en Rivas ninguna agresión sexual con penetración, frente a las 8 del año anterior.

Mejor evolución del último trimestre

Los datos anuales se explican principalmente por el destacado incremento en algunos delitos que se produjeron durante los meses de abril, mayo y junio de 2025. Durante el último trimestre, aunque algunos delitos como los hurtos y las estafas informáticas siguen creciendo, han bajado considerablemente su velocidad de crecimiento.

Estos dos tipos de delitos son los que, en este trimestre, han evolucionado peor que la media autonómica y tienen mayor tasa.

Las sustracciones de delitos son otro tipo de delito que ha evolucionado peor que la media. Sin embargo, Rivas se mantiene como el 4º municipio madrileño con menor tasa de robo de vehículos. En sentido contrario, Rivas es la ciudad donde más ha descendido interanualmente la tasa de robos con fuerza en domicilios y establecimientos. En el último trimestre de 2025 han bajado un 45 %, respecto al mismo trimestre de 2024.

Los robos con violencia y los delitos sexuales son los que se encuentran por debajo de la media autonómica y, además, evolucionan mejor.

Próxima Junta Local de Seguridad

El gobierno ripense ha valorado que los resultados del último trimestre «confirman que las medidas adoptadas a lo largo de 2025 han contribuido a contener los repuntes detectados a comienzos de año». Han recordado que, en septiembre de 2025, se puso en marcha el servicio municipal gratuito de acompañamiento judicial a víctimas de robos, Desde entonces, el Ayuntamiento se ha personado en nueve procedimientos judiciales relacionados con delitos cometidos en el municipio.

El próximo 3 de marzo se reune la Junta Local de Seguridad que evaluará los datos y adoptará, si así se valorara necesario, «nuevas medidas para seguir reforzando la seguridad en el municipio».