La Junta Local de Seguridad avala el refuerzo en Rivas

El Ayuntamiento destaca 17 actuaciones judiciales y la desaceleración de la criminalidad en el segundo semestre.

La Junta Local de Seguridad de Rivas-Vaciamadrid ha hecho balance este 3 de marzo del refuerzo aplicado a la estrategia municipal contra la delincuencia, activado en el segundo semestre de 2025. La reunión, celebrada en el Ayuntamiento y copresidida por la alcaldesa Aída Castillejo y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha servido para analizar los datos de criminalidad y los primeros resultados del servicio municipal de acompañamiento judicial.

Según los datos trasladados tras el encuentro, el Consistorio se ha personado ya en 17 procedimientos judiciales relacionados con delitos cometidos en el municipio. En 15 de esos casos se han adoptado medidas cautelares a petición del Ayuntamiento.

Medidas judiciales para frenar la reincidencia

Entre las resoluciones dictadas por los juzgados figuran siete autos de prisión provisional y seis órdenes de alejamiento o prohibiciones de entrada en Rivas-Vaciamadrid o en espacios concretos. Además, se ha producido un ingreso efectivo en prisión tras una sentencia condenatoria no suspendida y hay otro ingreso definitivo pendiente de sentencia firme .

Foto de PACO MARISCAL.

Tras la Junta Local de Seguridad, la alcaldesa Aída Castillejo señaló: “No estamos hablando de anuncios, estamos hablando de resoluciones judiciales concretas” . La regidora defendió que la estrategia municipal busca actuar “frente a la reincidencia” y proteger a las víctimas utilizando las herramientas legales existentes.

El servicio de acompañamiento judicial, impulsado por el Ayuntamiento, permite que la administración local se persone en causas relacionadas con robos y hurtos para solicitar medidas que limiten la repetición de delitos.

Evolución de los índices de criminalidad

Durante la reunión también se analizaron los datos del balance trimestral del Ministerio del Interior correspondientes a 2025. El acumulado anual refleja un incremento del 11,61% en la criminalidad convencional, al incorporar los meses previos al refuerzo de medidas, como contamos en esta noticia.

Esa subida anual se explica por el gran incremento en algunos delitos que se produjeron durante los meses de abril, mayo y junio de 2025. Las estafas informáticas son uno de los delitos que más contribuyen al aumento de las cifras, pero tanto esas como los hurtos han reducido la velocidad de su crecimiento.

Sin embargo, la comparativa entre el primer y el segundo semestre del año pasado muestra un descenso del 7,04% en la criminalidad convencional en Rivas-Vaciamadrid, según lo expuesto en la Junta Local de Seguridad, cifra muy similar a la variación entre semestres del año anterior. Entre los delitos que registran una reducción significativa figuran los robos con violencia y los robos con fuerza, tipologías que suelen generar mayor preocupación vecinal.

Foto de AYUNTAMIENTO DE RIVAS

Más agentes y presencia en la calle

El refuerzo de la estrategia municipal ha incluido la ampliación de efectivos. A lo largo del pasado año se incorporaron 14 nuevas plazas de Policía Local, 15 agentes en comisión de servicio y cerca de 50 efectivos de Guardia Civil destinados al puesto de Rivas .

A ello se suma una mayor presencia policial en las calles, especialmente en zonas comerciales, y la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil, señalada como uno de los factores clave en el cambio de tendencia.

La Junta Local de Seguridad en Rivas-Vaciamadrid concluye así con un mensaje de continuidad en las medidas adoptadas, con el foco puesto en la reducción de la reincidencia y la protección directa de las víctimas.