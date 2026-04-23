Armando Rodriguez Vallina, fundador de Covibar, presenta su último libro

El evento irá acompañado de la inauguración de un busto del propio Vallina

El mes de abril se acerca a su fin en Rivas con una agenda llena eventos dedicados al libro. Coincidiendo con el arranque de la Feria del Libro de Rivas, el próximo viernes 24 de abril tendrá lugar en Covibar la presentación del último libro de Armando Rodríguez Vallina.

El ideólogo y fundador de la Cooperativa dará a conocer su obra, Hallaré un camino. De la posguerra al exilio y la democracia, en el Centro Social Covibar que lleva su nombre. El libro reúne y condensa las memorias noveladas que el autor ya ha desarrollado en volúmenes anteriores.

La historia de Vallina: Guerra, exilio y retorno

Vallina reconstruye desde su experiencia personal la posguerra española, la clandestinidad y el exilio en París. Nacido en 1930 en Asturias, el urbanista vivó la represión franquista en primera persona al vivir en un hogar de izquierdas.

Él mismo ha contado en alguna ocasión que, poco antes de la guerra, su padre se afilió al PSOE y su madre al PCE. Huido en Francia, Vallina legó a licenciarse en Ciencias Económicas y Urbanismo, desarrollando posteriormente su labor como profesor en la Sorbona.

Durante todos esos años en el exilio soñó con volver a España. Fue en 1977, ya en democracia, cuando se hizo con un pasaporte y regresó a su tierra natal para desarrollar lo que hoy conocemos como la Cooperativa Covibar.

Panorámica de Covibar, la Cooperativa pensada por Armando Rodríguez Vallina

Una escultura para inmortalizar al fundador de Covibar

La presentación de la obra incluirá la inauguración de un busto del propio Armando Rodríguez. La pieza, cedida por el mismo Vallina y realizada por el escultor Gonzalo Sánchez, se colocará en la entrada del Centro Social.

Se trata de un homenaje a una figura clave en la historia de Rivas, que construyó un proyecto basado en «la convivencia y la organización social», explican en la web de Covibar.