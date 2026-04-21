La Feria del Libro vuelve a Rivas con mucha historia y memoria

Bajo el lema «lo natural es leer», el evento sigue creciendo con más participación que años anteriores

El mes de abril se pasa volando, como si nos lo hubieran robado, que diría Joaquín Sabina. Lo bueno de este mes fugaz es que cierra por todo lo alto con la Feria del Libro. El mayor evento literario de Rivas se celebrará del viernes 24 al domingo 26 de abril. Las casetas, así como la carpa central, podrán visitarse junto a la biblioteca municipal Gloria Fuertes.

Bajo el lema «lo natural es leer», la Feria del Libro de 2026 acogerá a personalidades de la talla de Aroa Moreno, Francisca Sauquillo o los autores detrás de Destripando la Historia. Tampoco faltarán la música y el teatro, de la mano del grupo musical Arigato y la compañía Sol y Tierra, entre otros. Todo ello en una edición en la que la alta demanda de solicitudes ha llevado a la Concejalía de Cultura a ampliar la participación.

Este año son 18 las casetas de la feria, donde editoriales y autores tanto de Rivas como de fuera del municipio podrán presentar sus obras. La distribución de las casetas formará una plaza para hacer más fácil la visita. Además, estarán al resguardo de la lluvia y obedientes al refrán: «En abril, aguas mil».

Además de las casetas típicas de esta clase de exposiciones, la Feria del Libro de Rivas vuelve traer una gran carpa que protege el escenario central y contiene asientos para el público. Al igual que el año pasado, la feria contará con una zona de descanso para adultos. Este rincón estará equipado con mesas en las que pararse a tomar algo después de pasar por la gastroneta. También habrá un área infantil con césped artificial y a cubierto para que los más jóvenes puedan disfrutar

Casetas y zona de descanso / Ayuntamiento de Rivas

Literatura, música y teatro… todo en Rivas

La feria da el pistoletazo de salida el viernes 24 de abril a las 18:00h con Ragnarök, un espectáculo de títeres de la compañía Sol y Tierra dirigido a los más jóvenes. Esa misma tarde tendrá lugar la presentación del libro Tres amigas, un homenaje a las escritoras Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite.

El fin de semana arrancará con la música de Arigato. Esta niña no se duerme es un introducción a las artes de la que podrán disfrutar los niños y niñas el sábado 25 a las 12:00h. Y si te es imposible venir a la feria, esa misma tarde puedes encender la radio para disfrutar del la emisión en directo de Desafinado. El magazine cultural de la emisora Espacio 4FM vuelve a la feria del libro con un programa de entrevistas y la actuación de la banda musical Salto de cama.

Emisión en directo de Espacio 4FM en la Feria del Libro / Ayuntamiento de Rivas

Otro de los momentos más esperados de la feria es el encuentro con las mentes pensantes detrás de Destripando la historia. Álvaro Pascual y Rodrigo Septién se sentarán a charlar sobre su proyecto, una forma diferente y original de acercar la mitología a todos los públicos.

La Feria del Libro de Rivas cerrará su programación el domingo con un día pensado para los más pequeños del municipio. A partir de mediodía se podrá disfrutar de los espectáculos El flautista de hamelin y, a las 17:00h, El hada de los dientes. Una jornada que terminará por todo lo alto con la presencia de María Hesse. La artista presentará El miedo, uno de los mejores cómics de 2024, según Babelia, el suplemento literario de El País.