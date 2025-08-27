Alerta por la caza ilegal en Arganda: Ecologistas en Acción exige vigilancia

La organización ecologista recuerda el riesgo para seres humanos y animales de que se cace fuera de los días permitidos.

Ecologistas en Acción ha lanzado una advertencia sobre posibles irregularidades en la caza en Arganda. La organización solicita mayor vigilancia y cumplimiento de la normativa cinegética en los campos del municipio. El aviso llega tras recibir denuncias de actividades de caza fuera de los días permitidos, lo que podría afectar tanto a la fauna como a los vecinos.

Ecologistas en Acción ha dado traslado a la Guardia Civil de Arganda de las irregularidades en la caza

La caza en Arganda está regulada por una orden de vedas que establece los periodos y jornadas autorizados. Ecologistas en Acción ha trasladado los avisos a la Guardia Civil y pide reforzar la vigilancia. Además, según recuerda la organización, “la caza está sujeta a una orden de vedas que marca de manera clara los periodos y jornadas en que puede practicarse”.

Entre las acciones solicitadas destacan:

Incrementar la vigilancia por parte de la Guardia Civil.

Implicar al Ayuntamiento, agentes forestales y SEPRONA en el control.

Informar a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir la normativa de Arganda relativa a la caza.

La caza ilegal supone un riesgo real para la seguridad de los vecinos de Arganda

El incumplimiento de la normativa de caza Arganda supone un riesgo para la seguridad y la biodiversidad local. Los vecinos que practican senderismo o pasean por el entorno rural pueden verse afectados. Ecologistas en Acción Arganda-Rivas Vaciamadrid advierte de que “saltarse estas limitaciones no solo constituye una infracción, sino que incrementa la inseguridad en el medio natural”.

Además, la organización anima a la ciudadanía a colaborar:

Comunicando cualquier actividad sospechosa.

Respetando los periodos de veda que afectan a la caza en Arganda.

Participando en la protección del entorno rural.

Un campo seguro y sostenible precisa de una caza que cumpla las normas

Ecologistas en Acción ha solicitado a las autoridades y a la ciudadanía que refuercen la vigilancia y el cumplimiento de la normativa sobre la caza Arganda. En resumen, su objetivo es garantizar la seguridad y la protección de la biodiversidad en los campos del municipio, evitando riesgos para la fauna y los vecinos.