Las «toallitas» vuelven a los ríos madrileños: ecologistas exigen responsabilidades

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia vertidos de aguas residuales sin tratar en cauces protegidos como el del río Henares, con graves impactos en la vegetación de ribera.

La imagen se repite tras cada episodio de muchas lluvias: ramas llenas de «toallitas», orillas salpicadas de residuos sólidos y malos olores en plena naturaleza. Esta vez, la plataforma ecologista madrileña denuncia que las estaciones depuradoras del Canal de Isabel II. Estas estaciones siguen vertiendo aguas fecales sin tratar y residuos sólidos a ríos como el Henares. Esto ocurre en tramos incluidos en espacios protegidos de la Red Natura 2000 y parques regionales.

Por otra parte, uno de los casos más alarmantes se da en el río Henares, a su paso por la EDAR Alcalá-Este. Desde ese punto, situado junto a la presa de las Armas, los vertidos dejan a su paso una acumulación visible de residuos en la vegetación de ribera. Esto genera un impacto ambiental grave y persistente.

Abandono institucional: exigen limpieza y reformas urgentes

Las organizaciones ecologistas afirman que las depuradoras madrileñas no cuentan con tanques de tormentas ni otras medidas necesarias. Estas evitarían este tipo de vertidos durante episodios de lluvia. Aunque el Plan Hidrológico del Tajo y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico prevén mejoras para el funcionamiento de las estaciones depuradoras, los problemas persisten.

«Los colectivos ecologistas que formamos parte de la Plataforma Ecologista Madrileña (ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura) hemos denunciado los hechos ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo», señalan desde la Plataforma Ecologista Madrileña.

Además, el grupo ecologista exige al Canal de Isabel II que quiten de inmediato las «toallitas» acumuladas en las orillas de los ríos afectados. También exigen la puesta en marcha de un plan regional de limpieza.

“Las toallitas vuelven a «decorar» los ríos de la Comunidad de Madrid, sin que la CHT ni el Canal de Isabel II hayan tomado medidas para poner fin a esta práctica que debería avergonzar a los responsables del Dominio Público Hidráulico (la CHT) o los ecosistemas fluviales de los parques regionales o la Red Natura 2000 (la Consejería de Medio Ambiente)”, denuncian los portavoces ecologistas.

Imágenes: Plataforma Ecologista Madrileña.

Naturaleza ahogada por la suciedad

La Plataforma señala que este problema no se limita al Henares. También hay vertidos en otros cauces madrileños, muchos de ellos en zonas de uso público y que tienen un valor natural. En otras palabras, el problema principal es que no se hace nada y no se pone una solución.

Desde la red ecologista se insiste en que se ponga fin de forma urgente a esta situación. «Exigimos la reforma urgente de las estaciones depuradoras de la Comunidad de Madrid». Específicamente, exigen la incorporación «de tanques de tormentas u otras infraestructuras que pongan fin a estas lamentables situaciones de contaminación de los ríos madrileños”.

