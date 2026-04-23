Acto de Amnistía Internacional en apoyo a mujeres iraníes

Un evento con música y testimonio directo visibiliza la represión en Irán

Rivas-Vaciamadrid acoge este viernes 24 de abril un acto de apoyo a las mujeres iraníes, que combinará música en directo y testimonio personal para denunciar la situación de derechos humanos en el país. La cita, organizada por Amnistía Internacional, se celebrará a las 18:30 horas. Su ubicación será la Casa de las Asociaciones del barrio Oeste y habrá entrada libre hasta completar aforo.

El evento, bajo el lema “Irán: Mujeres, Igualdad y Libertad”, busca acercar a la ciudadanía de Rivas la realidad que viven millones de mujeres en Irán. País en el que están sometidas a estrictas normas impuestas por el Estado.

Testimonio en primera persona de las mujeres iraníes

Uno de los ejes del acto será la intervención de la activista iraní Nilufar Saberi, residente en España. Saberi explicará la discriminación y la represión que sufren las mujeres iraníes en una sociedad marcada por el control institucional sobre la vida cotidiana.

Según la información difundida por la organización, el incumplimiento del código de vestimenta puede acarrear detenciones, castigos físicos o incluso penas más graves. Esta situación se arrastra desde 1979, aunque se ha intensificado en los últimos años con nuevas campañas represivas.

Música con mensaje político en favor de las mujeres iraníes

El acto también tendrá un componente cultural con la actuación del grupo Vicios Ocultos, que interpretará temas de soul, música negra y pop-rock. Entre ellos, la canción Baraye, convertida en símbolo de las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, una referente por la libertad de las mujeres iraníes.

Este tema se ha consolidado como un himno del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, que denuncia la falta de derechos y libertades en el país que sufren las mujeres iraníes.

Contexto internacional y movilización local con Amnistía Internacional

La convocatoria en Rivas se enmarca en las campañas internacionales impulsadas por Amnistía Internacional para denunciar la represión en Irán. Incluyendo, entre las denuncias, el uso de la pena de muerte y medidas como el denominado Plan Noor.

El acto pretende, además, generar conciencia a nivel local y conectar a la ciudadanía con una problemática global. Para ello, utilizan la cultura y el testimonio directo de las mujeres iraníes como herramientas de sensibilización.