Amnistía tilda de “carrera hacia el abismo” la salida de EEUU del Acuerdo de París

La retirada del pasado martes 27 supone la segunda realizada por Trump desde la Casa Blanca.

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que se consuma este martes y por segunda vez con Donald Trump en la Casa Blanca (la anterior ocurrió en 2020), supone una “carrera hacia el abismo” en la lucha contra el cambio climático, según Amnistía Internacional (AI).

«La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sienta un precedente preocupante que busca provocar una carrera hacia el abismo y, junto con su retirada de otros grandes pactos climáticos globales, pretende desmantelar el sistema global de cooperación en materia de acción climática”, sentenció este martes Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de AI.

Schaaf apuntó que “Estados Unidos es uno de varios actores poderosos en contra del clima, pero como superpotencia influyente, esta decisión, junto con actos de coacción y acoso hacia otros países y actores poderosos para redoblar esfuerzos en los combustibles fósiles, causa un daño particular y amenaza con revertir más de una década de progreso climático global bajo el acuerdo”.

«Aunque Estados Unidos ya no sea parte del Acuerdo de París, sigue teniendo obligaciones legales de proteger a la humanidad de los agravantes impactos del cambio climático, como confirmó la Corte Internacional de Justicia en su histórica opinión consultiva de 2025”, según Schaaf.

“ALZAR LA VOZ”

Por otro lado, Schaaf indicó que “los defensores y activistas climáticos con base en Estados Unidos se encuentran ahora en primera línea de una lucha con implicaciones para las generaciones actuales y futuras en todo el mundo”.

“La solidaridad global y el apoyo para asegurar un impulso acelerado para abordar el cambio climático nunca han sido más urgentes. Quienes presencien los daños causados por el cambio climático y que pueden hablar con seguridad, deben alzar la voz”, añadió.

Schaaf subrayó que “otros gobiernos también deben resistir todos los esfuerzos coercitivos de Estados Unidos”. “Ceder terreno ahora corre el riesgo de perderlo durante años. Ni el planeta ni las personas que viven en primera línea de desastres antinaturales proliferantes tienen tanto tiempo», recalcó.

OTRAS RETIRADAS

El Acuerdo de París es un tratado internacional legalmente vinculante adoptado hace más de una década por 196 partes (195 países y la UE) con el fin de combatir el cambio climático mediante esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales.

La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París entra en vigor este martes tras una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025.

A principios de este mes, Estados Unidos también declaró que se retirará del a Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmuncc), el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y del Fondo Verde para el Clima (GCF, en inglés).

Trump también ha pedido la salida de Estados Unidos de más de 60 organizaciones internacionales, incluidas muchas otras relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad y la energía limpia, que califica de “derrochadoras”, “ineficaces” o “perjudiciales”.