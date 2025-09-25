379 familias ripenses se beneficiarán de las llamadas «ayudas al IBI»

El Ayuntamiento de Rivas aprobó la semana pasada la concesión de estas ayudas al mantenimiento de la vivienda habitual, incrementando presupuesto y beneficiarios.

La Junta de Gobierno Local de Rivas Vaciamadrid aprobó el miércoles 17 de septiembre la concesión de las ayudas al mantenimiento de la vivienda habitual, coloquialmente conocidas como «ayudas al IBI». Con esta decisión, el Ayuntamiento adjudica cerca de 165.000 euros para el mantenimiento de la vivienda habitual. En esta ocasión, son 379 las familias beneficiarias de estas ayudas al IBI, un 14,5% más que el año anterior.

Cobertura total de las solicitudes de ayudas al mantenimiento de la vivienda habitual

El Gobierno municipal ha destacado que se han cubierto todas las solicitudes que cumplían con los requisitos. Para ello, se aprobó una dotación extraordinaria de 54.230 euros que se sumó a los 110.500 euros iniciales. «Este programa municipal de ayudas (al IBI) tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía que más lo necesita, reduciendo la brecha socioeconómica en el municipio», explica el Gobierno de Rivas.

Cuantías y evolución de las ayudas al IBI

Además, las cuantías se conceden en función de los límites de ingresos anuales de la unidad familiar. Por ello, ninguna familia recibe una ayuda superior a 500 euros. La evolución del número de beneficiarios de las ayudas al IBI en los últimos años muestra un aumento constante:

Ejercicio 2024: 331 familias beneficiarias.

331 familias beneficiarias. Ejercicio actual: 379 familias beneficiarias.

En definitiva, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha destinado 164.730 euros a las ayudas al IBI, alcanzando a 379 familias tras incrementar el presupuesto para cubrir todas las peticiones válidas. Por tanto, esta medida busca facilitar el pago del impuesto a los residentes con situaciones económicas más vulnerables.