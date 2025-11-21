X Rivas Orquestado celebra diez años uniendo ópera, zarzuela y música de cuerda

El Auditorio Pilar Bardem reunirá este sábado a Athanor, Ritornello y la Orquesta de Plectro de Espiel.

Rivas Vaciamadrid acoge este sábado 22 de noviembre la décima edición del festival Rivas Orquestado, una cita que se ha consolidado como punto de encuentro entre músicos y público en el Auditorio Pilar Bardem. El evento contará con tres formaciones invitadas que recorrerán estilos que van desde la ópera italiana a la zarzuela española y la cuerda pulsada tradicional .

La Orquesta Sinfónica Ritornello, dirigida por Antonio Navarro Borssi, será la encargada de acercar al público algunas de las zarzuelas más reconocibles del repertorio, como Bateo o Las bodas de Luis Alonso. “Queremos que el público viva la energía y el color de un género profundamente nuestro”, señala Navarro en relación con su participación en el festival .

Desde Córdoba llegará la Orquesta de Plectro de Espiel, dirigida por Guillermo Martínez y especializada en instrumentos tradicionales como la bandurria, el laúd y la guitarra. “Nuestro objetivo es mostrar la cercanía y la calidez de la cuerda española; es un sonido que conecta con nuestras raíces”, explica Martínez sobre un repertorio que mezcla melodías andaluzas con ritmos sudamericanos .

La anfitriona, la Orquesta Sinfónica Athanor, dirigida por Manuel Donoso, explorará la tradición operística italiana con la obertura de La forza del destino, de Verdi, y arias representativas del bel canto. “Para nosotros es un honor celebrar diez años de encuentros a través de la música y hacerlo compartiendo escenario con orquestas amigas”, destaca Donoso .

El festival celebra así una década de intercambios musicales que han acercado la música sinfónica a cientos de personas en la ciudad. Las entradas están disponibles en la plataforma municipal de venta anticipada.