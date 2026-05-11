Vuelve el Encuentro de Escritores y Lectores de Rivas: Un viaje a las «Letras Eróticas»

El Centro Social de Covibar acoge el evento los días 20 y 21 de mayo por la tarde

Los amantes de la literatura y la cultura tienen una cita ineludible en el municipio madrileño de Rivas. Los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo, a partir de las 19:30 horas, se celebra una nueva edición del tradicional Encuentro de Escritores y Lectores. Organizado por la Asociación Escritores en Rivas en colaboración con el Centro Social de Covibar, este evento cumple quince años consolidándose como un referente cultural indispensable en la región.

El erotismo como protagonista: Letras Eróticas

En esta ocasión, el lema central del encuentro es Letras eróticas. Esta temática cobra especial relevancia tras la reciente publicación del libro Rivas erótica, una obra coral que reúne relatos, poemas y reflexiones sobre este sugerente tema. A lo largo de las dos jornadas, el festival se adentrará en el mundo del erotismo y su profunda influencia en el arte, la literatura y la sociedad a lo largo de la historia.

Además de la literatura pura, el programa incluye una sección muy original que vincula el erotismo con la gastronomía. Este cruce entre la cocina y los sentidos promete despertar el interés y la participación de todos los asistentes.

Programa completo para dos jornadas de cultura

El Encuentro de Escritores y Lectores de Rivas ofrece un programa variado, dinámico y muy interactivo en la Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar.

Miércoles 20 de mayo

Apertura y audiovisual: Presentación del evento y proyección de apertura.

Presentación del evento y proyección de apertura. Concurso de nanorrelatos: Lectura de los textos participantes, inspirados en la portada del libro Rivas erótica.

Lectura de los textos participantes, inspirados en la portada del libro Rivas erótica. Conferencia magistral: Libros eróticos medievales, impartida por el experto José Guadalajara.

Libros eróticos medievales, impartida por el experto José Guadalajara. Tertulia y coloquio: El arte del relato erótico, moderado por los escritores Jesús Navarro, Luis Quiñones y Sonia Delaros.

El arte del relato erótico, moderado por los escritores Jesús Navarro, Luis Quiñones y Sonia Delaros. Entrega de premios de la jornada.

Jueves 21 de mayo

Audiovisual: Proyección cultural de apertura.

Proyección cultural de apertura. Concurso de poemas: Lectura de las obras presentadas a concurso.

Lectura de las obras presentadas a concurso. Conferencia: Erotismo y literatura, a cargo de Jesús Jiménez Reinaldo.

Erotismo y literatura, a cargo de Jesús Jiménez Reinaldo. Erotismo en imágenes: Sesión de arte visual.

Sesión de arte visual. Cocina erótica: Ponencia a cargo de Juan Font, explorando la relación entre los sabores y el erotismo.

Ponencia a cargo de Juan Font, explorando la relación entre los sabores y el erotismo. Intervención musical: Actuación de Ricardo Virtanen.

Actuación de Ricardo Virtanen. Entrega de premios y Clausura: Finalizará con el tradicional «¡Nos vamos cenados!».