Vecinos del Sureste recogen firmas contra la nueva estación de la Línea 9B de Metro

El colectivo #Línea9SinB exige el fin de los trasbordos y mayor frecuencia en los trenes

Varias asociaciones vecinales de Rivas y otros municipios del Sureste se han unido en una recogida de firmas con el objetivo de frenar los cambios que planea la Comunidad de Madrid en la Línea 9B de Metro. Desde #Línea9SinB señalan la importancia de actuar antes de que se licite el proyecto: «El Sureste de la Comunidad de Madrid no puede seguir siendo el patio trasero de la movilidad regional».

La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid quiere construir una nueva estación entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones para dar servicio al nuevo barrio de Los Berrocales.

Sin embargo, según el colectivo , el proyecto esconde una «trampa». En lugar de acabar con el trasbordo en Puerta de Arganda que separa el Sureste del resto de la línea, el ejecutivo madrileño lo movería a la nueva parada.

Los problemas del proyecto: mantener el trasbordo y perder la conexión directa con RENFE

La Comunidad de Madrid se refiere a este nuevo trasbordo como «ruptura de servicio», una iniciativa que, tal y como denuncian las asociaciones vecinales, dejaría a los ripenses sin conexión directa con Cercanías RENFE. «Es fundamental que la estación se diseñe con solo dos andenes para que ni si quiera sea posible plantear el trasbordo», explican desde el colectivo que está detrás de la recogida de firmas.

Los problemas con la Línea 9B de Metro no son algo nuevo para el Sureste madrileño. El Ayuntamiento de Rivas presentó en 2024 una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la región contra la licitación del proyecto.

Además, en el pleno de febrero, la corporación municipal aprobó una moción para exigir a la Comunidad de Madrid la eliminación de los transbordos. Sin embargo y a pesar de la movilización, las asociaciones vecinales denuncian que no tienen respuestas del ejecutivo madrileño.

En su petición de firmas, el colectivo #Línea9SinB exige acabar con los trasbordos en la línea que conecta Madrid con el Sureste, aumentar la frecuencia de trenes, así como el número de vagones, y mantener el precio del billete a pesar de estos cambios.