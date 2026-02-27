El Pleno exige a la Comunidad de Madrid la eliminación de los transbordos en la Línea 9B de Metro

También mostró un apoyo institucional al 50º Aniversario de la República Árabe Saharaui democrática.

El pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha exigido este jueves a la Comunidad de Madrid la eliminación de todos los transbordos en la Línea 9B de Metro, así como su gestión pública a partir de 2030, fecha en la que termina el actual contrato de gestión y explotación de la línea por parte de TFM.

En la moción, presentada por el PSOE y a la que se ha adherido el grupo municipal de IU-MM-VQ, se reclama la eliminación del transbordo de Puerta de Arganda, que afecta cada día a unas 10.000 personas usuarias del Metro en Rivas. Además, se exigen garantías de que la nueva estación proyectada en la línea, la de Ahijones/Berrocales, no suponga una rotura del servicio, generando así un nuevo agravio a la población ripense.

Los pliegos de licitación de la nueva estación, publicados el pasado 26 de enero, establecen cuál es el modelo que plantea el Gobierno regional: el del establecimiento de un nuevo transbordo en Ahijones/Berrocales, en el que las personas usuarias tendrán que realizar un cambio de tren, ya que no todos los trenes continuarán el trayecto hacia Rivas y Arganda. Asimismo se deja abierto el modelo de explotación, que podría continuar como en la actualidad.

En este sentido, cabe destacar que la concesión a TFM terminaba en 2029, pero en diciembre de 2024, el Gobierno regional amplió el contrato de concesión a la empresa hasta el 14 de julio de 2030, amparado en las pérdidas que había sufrido por la falta de personas viajeras durante los meses de la pandemia.

El Ayuntamiento de Rivas ha vuelto a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la licitación de la nueva estación, porque vuelve a ser lesiva para la ciudadanía ripense que utiliza este medio de transporte para sus desplazamientos, vinculados en su mayoría con el trabajo, los estudios o los cuidados. En las dos licitaciones anteriores, que quedaron desiertas, el Consistorio también recurrió ante los tribunales, que admitieron a trámite la denuncia en las dos ocasiones.

La moción denuncia que durante los últimos 27 años, la línea 9B de Metro ha estado plagada de incidencias y ha prestado un servicio caracterizado por las demoras y una frecuencia insuficiente. Además, el servicio no ha crecido al ritmo del crecimiento de la población de Rivas, que alcanza ya los 105.000 habitantes.

50º ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI

Por otro lado, el Pleno ha aprobado hoy una moción de apoyo institucional al 50º Aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharui Democrática, presentada por el grupo municipal de IU-MM-VQ. En el texto ratificado hoy se destaca la lucha y la resistencia del pueblo saharaui en defensa de su inalienable derecho a la libre autodeterminación.

La moción recuerda que hasta hace justo medio siglo, cuando el Sáhara Occidental fue ocupado por Marruecos, este territorio constituía la provincia número 53 de España y sus habitantes ostentaban la condición de ciudadanos españoles de pleno derecho. El Gobierno de España no ha asumido plenamente su responsabilidad histórica, pero sí que la sociedad civil ha sido capaz de tejer una red extensa e inquebrantable de solidaridad con el pueblo saharaui.

La solidaridad es fundamental para la supervivencia de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y es ahí donde se vuelva de forma constante la sociedad ripense, cuyo vínculo con la causa saharaui es profundo y duradero en el tiempo. De hecho, nuestro municipio es conocido en los campamentos como la ‘sexta wilaya’, en referencia a los asentamientos de la zona.

La solidaridad de Rivas con el Sáhara ha sido siempre canalizada por la asociación Rivas Sahel a través de muchos proyectos de ayuda humanitaria. Durante la sesión de hoy, ha intervenido el delegado en Madrid del Frente Polisario, Abdulah Arabi.