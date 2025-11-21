Unión Patinaje Rivas: Superación, valores y talento en Rivas

¿Sabías que en Rivas existe un club único que transforma vidas a través del patinaje artístico? Te invitamos a descubrir cómo la Unión Patinaje Rivas fomenta valores como el compañerismo, la superación personal y el trabajo en equipo, creando una comunidad inclusiva y solidaria para niños, niñas y jóvenes. Con entrenamientos en polideportivos locales y clases en colegios, este club combina diversión, aprendizaje y disciplina en cada sesión, además de contar con modalidades individuales y grupales.

Descubre cómo este deporte enseña lecciones de vida, como aprender a levantarse tras cada caída, y cómo el club está derribando barreras sociales para brindar visibilidad a todos los patinadores, sin importar su género. ¡Dale al play!