¡Vuelve la Fiesta de la Primavera de Covibar!

La barbacoa popular promovida por la Cooperativa Covibar se celebrará el jueves 21

Si te quedaste con ganas de más tras el éxito de la Fiesta de Fin del Invierno, tenemos una excelente noticia para ti: ¡el buen tiempo ya está aquí y viene con ganas de celebración! La cuenta atrás ha comenzado para el evento más esperado de la temporada. El próximo jueves 21 de mayo las vecinas y vecinos de Covibar se volverán a reunir para disfrutar en grande de la Fiesta de la Primavera, una cita imprescindible para exprimir al máximo los días soleados y el ambiente festivo.

Olvídate de la rutina por unas horas y prepárate para una tarde única, diseñada para vivirla al aire libre y en la mejor compañía.

Barbacoa, música y el mejor ambiente al aire libre

¿Qué sería de una bienvenida al buen tiempo sin una buena comida? El plato fuerte de la jornada será una barbacoa popular, donde el aroma a brasa y los platos deliciosos serán los grandes protagonistas. Para acompañar, contarán con una gran variedad de bebidas refrescantes que mantendrán la energía bien alta durante toda la tarde.

Pero la gastronomía no lo es todo. Un evento memorable necesita una banda sonora a la altura, y por eso la buena música no dejará de sonar. La cooperativa de Covibar ha preparado una selección de ritmos perfectos para contagiar el optimismo de la primavera, bailar, charlar y dejarse llevar por el ambiente festivo que tanto nos gusta.

El plan perfecto para compartir con amigos y vecinos

La Fiesta de la Primavera es, por encima de todo, una ocasión perfecta para hacer barrio. Tras los meses de frío, este evento se convierte en el punto de encuentro ideal para charlar con los vecinos de siempre, reunirte con tu grupo de amigos y, por qué no, conocer a gente nueva en un entorno relajado y alegre.

La primavera está llegando a su fin y no hay mejor manera de rendirle homenaje que llenando las calles y los espacios comunes de risas, reencuentros y diversión. Es el momento de dejar atrás el abrigo y empezar a coleccionar los primeros recuerdos memorables de este año bajo el sol.