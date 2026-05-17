Fiestas de Rivas: domingo 17 de mayo

Conoce la programación completa de las fiestas de Rivas en 2026.

Te traemos el programa completo de las fiestas de Rivas.

Espectáculos de calle

19.30. MÚSICA ITINERANTE: ‘EL PUNTILLO CANALLA’

Compañía Brass Band.

Calle de San Isidro (Casco Antiguo).

“Elegancia, ritmo y descaro conquistan las calles. Un viaje a la esencia de Nueva Orleans, donde la sofisticación del jazz se encuentra con la energía del funk. Y un guiño muy canalla que divierte al público más exigente”. Así explica la compañía Brass Band el espectáculo de música itinerante ‘El puntillo canalla’, que transforma las calles en una “celebración elegante, vibrante y única”. Con 20 años de trayectoria internacional, su propuesta artística “brilla con estilo, carácter y un toque de travesura irresistible”.

Gastronomía popular con música y charanga

13.00. ENCUENTRO DE BANDAS

Parque de San Isidro.

La banda de la Escuela Municipal de Música (EMM) y la Asociación Musical Banda de Vallecas ofrecen un concierto de hora y media con pasodobles, bandas sonoras, zarzuelas y temas castizos típicos de las fiestas locales. Coordina el recital: Juan Martínez Sanz, profesor de la EMM.

14.30. PAELLA POPULAR

Parque de San Isidro.

1.450 raciones.

Organiza: ADC Parque Sureste.

15.00. CHARANGA TARAMBANA

Parque de San Isidro.

18.00. ENSEMBLE CREACIÓN MUSICAL + VOCES Y PIANOS

Parque de San Isidro.

Recital conjunto del grupo de voz y piano de la Escuela Municipal de Música, que dirige el profesor José Luis Valles, y la agrupación de pianos Ensemble Creación Musical, también de la EMM, con batuta del profesor Sebastián Tanus Molina.

Mercado artesano

ACTIVIDADES INFANTILES

– Pompas de jabón. Las burbujas encantarán a grandes y peques. Exhibición a las 13.00 y 21.00 en el parque San Isidro, junto al centro de mayores.

– Ludoteca. Peques, papás y mamás se divierten con los tradicionales juegos de mesa.

– Atracciones para la infancia. Todas ecológicas (sin motor), por ejemplo: dos carruseles, un dragón columpio…

– Gastronomía: pulpería, dos tabernas, dos creperías, pizzería, mojitos, horno de leña (pan), la bici-café y jaima (con kebab, comida árabe, té y dulces).

– Pasacalles musical de los trovadores Sol Redò. Sábado 16: 11.30, 13.30, 19.00 y 20.30; domingo 17: 11.30 y 13.30.

TALLERES PARTICIPATIVOS

De 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00.

Talleres participativos de alfarería y cantería y demostraciones de forja, hacer cosmética y realizar una escultura de cerámica.

HORARIOS

Del jueves 14 al domingo 17 de mayo.

11.00. Apertura de la feria.

12.00. Demostración de orfebrería.

13.00. Pompas de jabón (en el parque).

19.00. Demostración: cómo modelar un monstruo de barro.

20.30. Demostración de zapatería: hacer sandalias de tiras.

21.00. Pompas de jabón (en el parque).

23.00. Cierre de la feria.

Atracciones del recinto ferial



El domingo 17 hay descuento del 50% en la compra de tiques en todas las atracciones y para todos los públicos, de 17.00 a 22.00. Las atracciones para público adulto se ubican en las plataformas de aparcamientos. Las infantiles, en la plaza frente al edificio de taquillas del auditorio Miguel Ríos (paseo Alicia Alonso).

Horario inclusivo

18.00 a 21.00 Las atracciones de feria y quioscos apagan el sonido y ruidos estridentes

21:00 a 23:00 Limitación del volumen de la música en horario de cenar





