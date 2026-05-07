Todo listo para las Fiestas de Rivas 2026

El Ayuntamiento ha presentado una programación cargada de actividades del 13 al 17 de mayo

A menos de una semana para que llegue el puente, Rivas se prepara para sus fiestas de este año, que tendrán lugar del 13 al 17 de mayo. El Ayuntamiento ha presentado el cartel de este año, una obra de la artista ripense Belén de Pedro, así como la programación. Todo listo para unas fiestas pensadas para todos los vecinos del municipio y en la que también se espera que venga mucha gente de otros rincones de Madrid.

La alcaldesa Aída Castillejo ha anunciado el pistoletazo de salida de las fiestas desde el parque San Isidro de Rivas pueblo. Ha recordado a los presentes aquellos tiempos en los que toda la actividad ferial tenía lugar en el casco antiguo del municipio. Ahora, las fiestas se desarrollan a lo largo y ancho de la ciudad.

Unas fiestas pensadas para todos

A la presentación han acudido trabajadores de los diferentes servicios municipales que hacen posible que los vecinos puedan disfrutar del puente. Entre ellos, personal de Rivamadrid, a los que la alcaldesa ha agradecido que se encarguen de que “al día siguiente parezca que no ha pasado nada”.

La alcaldesa Aída Castillejo junto a Belén de Pedro y la concejala de cultura / Gonzalo Mozas

«Este año apostamos por unas fiestas que son para divertirse, pero también por unas fiestas que cuidan«, ha señalado Castillejo. El viernes 8 de mayo, a menos de una semana del arranque de la feria, está programada una reunión de la junta local de seguridad.

Además, la alcaldesa ha anunciado que se reforzará el transporte público en bus y metro, así como el servicio de Bicinrivas. Todo ello en unas fiestas que prometen ser más inclusivas que nunca, con nuevas zonas de descanso y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

El cartel de las Fiestas de Rivas, un «ecosistema vivo»

Tras la intervención de la alcaldesa, Belén de Pedro ha querido agradecer el haber tenido la oportunidad de ilustrar las fiestas. La artista detrás del cartel de este año ha explicado que para ella las fiestas son un «ecosistema vivo en el que todo está comunicado».

Un concepto que refleja a la perfección en su obra, en la que una serie de motivos florales actúan como hilo conductor entre los diferentes elementos propios de la feria. Además, los vasos de las fiestas de este año tendrán impreso la ilustración de la artista.

Cartel de las Fiestas de Rivas 2026, obra de Belén de Pedro / Ayuntamiento de Rivas

La concejala de cultura, Ángela Vijández, ha anunciado otras novedades como, entre otras, la celebración de un espectáculo de drones. Entre la programación musical destacan las actuaciones de Zahara, Ojete Calor y el grupo madrileño Parquesvr, el jueves 14 de mayo en el Auditorio Miguel Ríos. En este mismo escenario tendrá lugar un día después el habitual concierto solidario Grimey x Palestina, con un cartel encabezado por los raperos Delaossa, Ill Pekeño y Ergo Pro.

La programación completa ya está disponible en la web del Ayuntamiento.