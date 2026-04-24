25 años de Rivamadrid: Rivas mantiene 100% pública la recogida de residuos

Rivas, Alcorcón y Getafe tienen las 3 únicas empresas municipales en la región, según la estadística CESEL.

Rivamadrid, empresa municipal de servicios de Rivas, cumple 25 años. Se trata de una de las pocas empresas públicas de la Comunidad de Madrid que gestionan la recogida de residuos. A través de Rivamadrid, la ciudad apuesta “por una gestión pública con más calidad y más barata”. Así lo anunciaba en 2014 el entonces alcalde Pedro del Cura.

Rivamadrid es, junto a ESMASA (Alcorcón) y Lyma SA (Getafe), una excepción en el modelo de gestión de los residuos en la región. Rivamadrid y ESMASA son, además, los dos únicos entes municipales de la Comunidad de Madrid que recogen un 100% de coste ejecutado de modo directo, sin privatizaciones.

Las empresas públicas de Rivas, Alcorcón y Getafe son las únicas de la región para atender este importante servicio público. Así se lee en la estadística CESEL (coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales) elaborada por el Ministerio de Hacienda.

Atención inmediata

El actual consejero delegado de la empresa ripense, José Manuel Castro, ha destacado que 25 años de Rivamadrid significan 25 años de cientos de personas dedicadas al cuidado y embellecimiento de la ciudad. Un empresa «100% del pueblo de Rivas», explica Castro, tienen un papel relevante en «la facilidad y la inmediatez en atender las necesidades y los intereses de los vecinos y vecinas».

Además de la recogida de residuos, Rivamadrid cubre 21 servicios más, explica el concejal de IU-MM-VQ. Estos 22 servicios, defiende Castro, no sólo son de calidad, sino además más económicos. La gestión pública ahorra dinero al erario público «con 600 trabajadores y trabajadoras que constantemente, durante 363 días al año, están trabajando por la mejora de la ciudad». La empresa municipal, además de su trabajo cotidiano, atiende los avisos de la aplicación Mejora Rivas. En 2024 recibió 4.145 avisos.

Gestión solvente

El municipalista Jesús Santos, fallecido recientemente, fue durante 16 años conductor del camión de la basura en la empresa pública de Alcorcón. Posteriormente sería su presidente. Santos trabajó como líder de Ganar Alcorcón para situar a ESMASA entre “las punteras de España y también de Europa y del mundo”, destacó la exconcejala de Rivas Vanessa Millán en su despedida. Millán también fue consejera delegada de Rivamadrid.

Sira Rego, actual Ministra de Juventud e Infancia, ejerció anteriormente en la dirección de la empresa de limpieza de Rivas. En 2018 Rego defendió, sobre la apuesta por la Agenda 2030, que la empresa “tiene una perspectiva muy buena. «No solamente», explicó Rego, «porque la actividad que hace es muy solvente y es una empresa muy saneada, sino también porque tenemos capacidad de diversificar la actividad de la empresa y por lo tanto hacerla mucho más fuerte para los próximos tiempos”.

Mayoritaria gestión indirecta

Esta estadística incluye los costes efectivos, directos e indirectos, de cada uno de los servicios que prestan las Entidades Locales, así como el método de gestión. Aunque es obligatorio que los ayuntamientos aporten anualmente la información, menos de la mitad de los ayuntamiento madrileños han entregado la información relativa a 2024. Sin embargo, en la mayoría de las grandes ciudades, de más de 50.000 habitantes, sí se dispone de esta información. La información faltante es la correspondiente a Parla, San Sebastián de los Reyes y Collado Villalba. Además, algunos ayuntamientos que sí informan sobre el tipo de gestión, no concretan la información económica. Entre estos ayuntamiento se encuentran Colmenar Viejo, Alcorcón, Aranjuez y Getafe.

La gestión puede realizarse de manera indirecta, a través de una concesión del servicio a una empresa privada, o bien directa ya sea desde el propio ayuntamiento o una empresa municipal. La gestión directa, a su vez, puede realizarse contratando el servicio -en su totalidad o parcialmente- a una empresa privada o a través de personal y recursos propios.

Se dispone de información acerca de cómo se gestiona la recogida de basuras en 73 municipios madrileños. Entre éstos destaca la opción de la privatización del servicio. En los 3 ayuntamiento citados (Rivas, Alcorcón y Getafe) la gestión se realiza de manera directa a través de sus empresas municipales. Un único ayuntamiento, Corpa, indica que lo realiza a través de una mancomunidad, 32 indican algún tipo de gestión indirecta y 36 optan por la gestión directa. Sin embargo, de estos 36 municipios con gestión directa, encontramos que 26 reportan más de un 50 % del coste efectivo como gasto indirecto o gasto corriente en bienes y servicios.

Ocho municipios con coste directo

Únicamente encontramos ocho municipios madrileños que indican un coste directo, sin incluir la contratación de bienes y servicios, superior al 50 % de su coste total. Se trata de Chinchón (56,6 %), Cercedilla (75,1 %), El Escorial (76,6 %), Coslada (78,9 %), Loeches (82,2 %) y Pelayos de la Presa (82,3 %). Por último se sitúan Alcorcón y Rivas Vaciamadrid con un 100 % de coste directo.