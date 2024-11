Servicios mínimos en la huelga de transporte urbano e interurbano: ¿cómo afecta en Rivas?

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y CGT convocaron jornadas de huelga de transporte de ámbito nacional, que empiezan hoy, 28 de noviembre. Seguirán mañana, 29 de noviembre, así como el 5, 9 y 23 de diciembre. Estas movilizaciones surgen como respuesta al estancamiento en las negociaciones entre ambas organizaciones y la patronal del transporte de viajeros, lo que ha impedido alcanzar un acuerdo satisfactorio.

En esta ocasión, la convocatoria no cuenta con el apoyo unánime de los sindicatos del sector, ya que UGT ha optado por no secundarla tras cerrar acuerdos con las patronales. Sin embargo, CCOO ha criticado dichos acuerdos, señalando que no incluyen compromisos claros ni plazos específicos para abordar las principales demandas del colectivo afectado. Ante esta situación, se prevé que el impacto de las movilizaciones sea más limitado en comparación con protestas anteriores, aunque su efecto real es todavía incierto.

Servicios mínimos en el transporte urbano e interurbano por la huelga del 28 y 29 de noviembre en Rivas

La huelga afectará a las líneas urbanas e interurbanas que operan en Rivas-Vaciamadrid. Esta protesta, que sigue a la celebrada el pasado 27 de octubre, podría impactar en el servicio de transporte público y escolar del municipio.

Durante las jornadas de huelga, se han decretado servicios mínimos en las líneas interurbanas:

330 (Rivas – Arganda – Morata)

331 (Conde de Casal – Rivas (Santa Mónica) – Rivas Futura)

332 (Conde de Casal – Rivas Pueblo)

333 (Conde de Casal – Rivas Bellavista)

334 (Conde de Casal – Rivas Futura).

En cuanto al transporte urbano, la línea L1 (Rivas Pueblo – Barrio de La Luna) también contará con servicios mínimos, al igual que la línea nocturna 301 (Madrid – Rivas Futura).

Impacto en el transporte escolar «En bus al cole»

La huelga también podría afectar al servicio municipal de transporte escolar ‘En bus al cole’. La Concejalía de Movilidad ha informado a las familias usuarias sobre la posibilidad de que algunas rutas puedan verse interrumpidas. En caso de que esto ocurra, las familias deberán llevar a sus hijos e hijas al colegio por sus propios medios. No obstante, el servicio de acompañamiento en las rutas escolares, a cargo de monitores, continuará funcionando con normalidad.

La huelga también podría generar complicaciones en el transporte escolar y en la distribución de mercancías. Por tanto, la convocatoria puede afectar a la logística en un momento clave como las semanas previas a la campaña navideña y el Black Friday. Para reducir el impacto, se han establecido servicios mínimos en diversas zonas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se garantizarán frecuencias en las horas de mayor demanda, aunque se esperan retrasos y restricciones en el servicio. Según los sindicatos, estas medidas podrían limitar el alcance de la protesta.

Aunque se desconoce el alcance real de la huelga en las rutas escolares, la Concejalía ha instado a las familias a estar atentas a posibles novedades y a actuar según lo consideren más adecuado en cada caso. En caso de incidencias, el Ayuntamiento asegura que informará con la mayor rapidez posible y ha publicado un documento de referencia con los horarios y servicios.

Recomendaciones ante la huelga de transporte en Rivas-Vaciamadrid

Desde el Consistorio, se recuerda a los vecinos de Rivas que consulten los horarios específicos de los servicios mínimos. Les servirá para planificar sus desplazamientos durante las jornadas de huelga. Ante cualquier novedad, el Ayuntamiento actualizará la información disponible a través de sus canales oficiales.

Por último, esta situación subraya la importancia de mantenerse informado. En resumen, una ciudadanía preparada ante posibles interrupciones consigue minimizar el impacto en la rutina diaria de las familias y los usuarios del transporte público en Rivas.