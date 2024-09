Rivas y Consorcio Regional: dos modelos diferentes de autobuses urbanos

El CRTM ha presentado dos líneas de autobús urbano sin tener en cuenta el conjunto de los criterios del Ayuntamiento.

Propuesta de Rivas

El abril de 2023 la alcaldesa de Rivas, y candidata a la alcaldía en esas elecciones municipales, Aída Castillejo presentó una propuesta de red de autobús urbano. En el momento de la presentación de la propuesta basada en 3 líneas de autobús no se detalló el coste, pero el gobierno local dijo que en primer lugar se iba a buscar un acuerdo con el Consorcio de Transportes autonómico (CRTM) pero que desde el ayuntamiento existía “la viabilidad económica para poder hacerlo de manera municipal”.

Posteriormente, en diciembre de ese año, la alcaldesa y el concejal de Movilidad, Juan José González Blas, le presentaron la propuesta al CRTM que, en palabras del Ayuntamiento, valoró “positivamente la propuesta”.

La propuesta presentada por Rivas planteaba cuatro cuestiones clave que debía responder la nueva red de autobús urbano:

Adaptar el transporte público al crecimiento de la ciudad

Mejorar la movilidad a centros escolares y otros servicios públicos

Facilitar el acceso a zonas comerciales

Hacer más atractivo el transporte público para desplazamientos laborales

Propuesta del Ayuntamiento de Rivas de Líneas de autobús urbano. Fuente: Ayto. Rivas

Propuesta autonómica

En julio de este año la Comunidad de Madrid ha presentado la propuesta de distribución de las rutas de autobús. Teniendo en cuenta las líneas urbana, el CRTM propone prolongar la actual línea 1 en el tramo norte para dar servicio al barrio de la Luna y Santa Marta con la estación de Rivas Urbanizaciones. Además, propone la línea 2 urbana de Rivas-Vaciamadrid como cierre de las conexiones en el lado norte y oeste del casco urbano, “supliendo aquellas que se pierden por la modificación de las líneas interurbanas y abriendo un nuevo corredor continuo por este ámbito oriental”.

El CRTM informa en su Memoria que al definir el nuevo mapa del transporte se ha “valorado la viabilidad de las peticiones trasladadas por los distintos municipios”, aunque no hace mención explícita a las propuestas concretas realizadas por las administraciones locales ni cuáles han sido las conclusiones del organismo regional. También han tenido en cuenta a nivel regional “los efectos sobre la red que puedan provocar tanto los desarrollos urbanísticos y de infraestructuras previstos como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ”. En el caso concreto de Rivas, los futuros desarrollos están siendo definidos por el Ayuntamiento a través de la modificación del PGOU. Además, una futura ZBE abarcará toda la trama urbana sin incluir al polígono. Sin embargo, el reglamento que la regulará no ha sido presentado aún por lo que no se conoce la concreción de la futura ZBE.

Los documentos expuestos por el CRTM se encuentran en periodo de información pública hasta el 30 de septiembre. Hasta esa fecha pueden presentarse las oportunas alegaciones, según las instrucciones que se podrán encontrar en este enlace. Pueden presentar alegaciones las personas físicas y las jurídicas.

Comparación de recorridos

Propuesta de la Comunidad de Madrid de Línea Urbana 1. Fuente: CRTM Propuesta de la Comunidad de Madrid de Línea Urbana 2. Fuente: CRTM

Para llevar a cabo las cuestiones clave, el Ayuntamiento concretó 5 objetivos, de los que la Comunidad de Madrid cumple dos. Este cumplimiento o no se analiza únicamente tomando las dos líneas internas propuestas dado que el Ayuntamiento de Rivas ha definido estos objetivos sin considerar las líneas supramunicipales.

Más del 95% de la población con parada de autobús urbano a menos de 350 metros.

La Comunidad no cumple este criterio. Aunque no se ha podido calcular la proporción de la población o de las viviendas que se encuentran a una distancia superior, la propuesta autonómica cubre en menor medida la “periferia” de la ciudad.

De esta manera, y usando la aplicación de Google Maps, desde el límite de la plaza Castelao en Covibar habría 900 metros hasta la parada más cercana en la Avda Covibar. También desde la Avda de los Almendros con la calle Río Amazonas, última parada de la línea 2, habría 650 metros hasta la calle Océano Atlántico, en el límite del barrio de la Luna. En el otro extremo de Rivas, entre el límite de la calle Lago Iseo y la parada entre la Avda Levante y la calle Miralrío habría 550 metros.

La propuesta autonómica plantea como objetivo, a nivel autonómico, “dar servicio al 98% de la población de la región”. Sin embargo, esta mayor accesibilidad al sistema no concreta los metros máximos de distancia a la parada de autobús desde el domicilio.

Conexión directa de todos los barrios con su estación de metro más cercana.

La Comunidad no cumple este criterio.

Algunas zonas próximas al norte de la Avda de los Almendros no enlazan con el metro de Rivas Urbanizaciones sino con Rivas Futura. Esto se produce porque la Línea 2 proyectada no pasa por el Metro del Barrio Oeste en el barrio de Covibar.

Servicio a todos los centros educativos, centros de salud, polideportivos y dependencias administrativas.

La Comunidad sí cumple este criterio.

Conexión directa de todos los barrios con sus áreas comerciales de proximidad y centros comerciales.

La Comunidad sí cumple este criterio.

Servicio al polígono industrial (Santa Ana – La Deseada) y al parque empresarial (calle Marie Curie.

La Comunidad no cumple este criterio.

La propuesta autonómica no da servicio al polígono Santa Ana, paralelo a la A-3, añadiéndose una distancia de 500 metros al Centro Comercial Parque Rivas, donde se ubica el Carrefour, respecto a la propuesta del Ayuntamiento.

Comparación de tiempos

Además, el Ayuntamiento propone una frecuencia en todo momento de 10 minutos. Respecto a las frecuencias, como se analizó en este artículo sobre las conexiones que perderán los metros de Rivas Urbanizaciones y Rivas Futura, la frecuencia planteada en hora punta de 7 a 8 de la mañana entre diario es de 12 minutos. Fuera de los horarios pico, las frecuencias descienden. Por ejemplo, en la Línea 1 encontramos los sábados una frecuencia entre autobuses superior a la media hora.

Respecto a la hora de finalización, que el Ayuntamiento plantea a las 23 horas, el consorcio adelanta casi 30 minutos ese cierre en las líneas urbanas, de modo que el sentido que más tarde finaliza de la Línea 1 lo hará a las 22:46 y a las 22:25 el de la Línea 2. En el caso del comienzo del servicio, ambas líneas internas en sus dos sentidos comienzan a las 6 de la mañana.

Agenda Urbana

Esta propuesta de bus urbano se incluye en la Agenda Urbana de Rivas. Junto a esta iniciativa, se ha incluido en materia de transporte público “En bus al cole”.

En bus al cole es el nombre que reciben las rutas escolares en la ciudad, que este septiembre comenzará a funcionar en todos los colegios público y el concertado Hipatia. El curso pasado 2023/24 las rutas han ido incorporando a algunos centros progresivamente.

Las características que el Ayuntamiento destaca para definir este proyecto son:

Un servicio de lunes a viernes ida y vuelta a 35 minutos en ruta como máximo y con parada a menos de 5 minutos de los domicilios.

Personal de acompañamiento a bordo y hasta/desde la entrada/salida a/de clase.

Aplicación móvil para familias. Esta ofrece un control de la ruta tanto a tutores como familias para que sean rápidamente informados en tiempo real del estado del viaje o de si ha habido cualquier incidencia.

Atención a la diversidad (TEA, motóricos).