El Torneo de Fútbol Sala Pablo Lima Pro abrirá las fiestas de Covibar

El finde semana del 13 y 14 de junio celebra su 18ª edición.

El deporte base, la emoción y el orgullo de barrio se dan la mano una primavera más en Rivas Vaciamadrid. El emblemático Torneo de Fútbol Sala Urbano 4×4 Homenaje a Pablo Lima Pro y Antonio de la Cueva Díaz alcanza su mayoría de edad celebrando 18 ediciones. Este esperado evento deportivo no solo es una competición de alto nivel, sino que se ha consolidado como el gran pistoletazo de salida para las populares fiestas del barrio Covibar.

La cita tendrá lugar el sábado 13 y el domingo 14 de junio en la conocida pista deportiva del parque de Asturias. Durante todo el fin de semana, el balón rodará en jornadas de mañana y tarde, prometiendo un ambiente vibrante para vecinos y visitantes.

Horarios y formato de la competición: Dos días de puro fútbol sala

El torneo contará con la participación de 16 equipos, procedentes tanto de Rivas como de otros municipios vecinos, lo que asegura una competitividad feroz y un gran espectáculo. El sistema de competición se desarrollará en formato cuadrangular en todas sus categorías, garantizando partidos dinámicos y emocionantes desde el primer minuto.

Los horarios oficiales de los partidos de fútbol sala son los siguientes:

Sábado 13 de junio: De 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

De 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. Domingo 14 de junio: De 9:00 a 14:00 horas (fases previas) y de 17:00 a 20:00 horas, momento en el que se disputarán las semifinales, la gran final y la posterior entrega de trofeos.

Se premiará el rendimiento de los tres primeros clasificados, pero también se otorgará un galardón especial a la deportividad, poniendo en valor el juego limpio que siempre ha caracterizado a este homenaje. Además, el equipo campeón se llevará un premio en metálico de 500 euros, una generosa donación de la cooperativa Covibar. Como broche emotivo, la entrega del premio correrá a cargo de los nietos de los dos homenajeados, manteniendo vivo el legado familiar en el barrio.

El éxito y la longevidad de este torneo de fútbol sala urbano 4×4 son el resultado directo de la implicación vecinal. La organización corre a cargo de la Peña Rayista Covibar, que demuestra una vez más su compromiso con el deporte local.

La emoción no terminará con el pitido final del árbitro. Tras la entrega de premios del domingo por la tarde, el parque de Asturias se llenará de ritmo con un cierre musical. Una propuesta perfecta de deporte y fiesta pensada para seguir haciendo barrio y disfrutar de las noches de primavera en comunidad.

Si buscas un planazo de fin de semana que combine deporte, emoción y un excelente ambiente vecinal, no te pierdas la 18ª edición del Torneo Pablo Lima Pro. ¡El parque de Asturias te espera para vibrar con el mejor fútbol sala urbano!