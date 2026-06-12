La Universidad Popular de Rivas cierra el curso 2025/2026 sobre el escenario

La programación de fin de curso reúne teatro, flamenco y danza del 13 al 21 de junio en el Pilar Bardem y el García Lorca.

La Universidad Popular de Rivas clausura el curso 2025-2026 con una programación cultural que llevará a escena el trabajo realizado durante todo el año por sus grupos de teatro y talleres de danza. Entre el 13 y el 21 de junio, el auditorio Pilar Bardem y el centro cultural Federico García Lorca acogerán varias representaciones abiertas al público, con entradas a un precio de tres euros.

La iniciativa permitirá a vecinos y familiares conocer el resultado de los procesos formativos desarrollados en disciplinas como el teatro, el flamenco, la danza moderna y la danza oriental. La programación incluye adaptaciones de autores clásicos como Pedro Muñoz Seca, William Shakespeare y Ramón María del Valle-Inclán.

El teatro abre la programación con dos clásicos

El primer espectáculo llegará el 13 de junio con La venganza de don Mendo, a cargo del grupo de teatro Párvula. La obra, escrita por Pedro Muñoz Seca, es una de las comedias más representadas de la historia del teatro español y destaca por su humor basado en juegos de palabras, equívocos y situaciones absurdas.

Un día después, el 14 de junio, el grupo Almanaque representará Mucho ruido y pocas nueces. La conocida comedia de Shakespeare gira en torno a los enfrentamientos verbales y sentimentales entre Beatriz y Benedicto, dos de los personajes más populares del dramaturgo inglés.

Ambas funciones tendrán lugar en el salón de actos Petra Martínez y Juan Margallo del centro cultural Federico García Lorca.

Flamenco y danza moderna comparten escenario

La programación continuará el 19 de junio en el auditorio Pilar Bardem con la muestra conjunta de los talleres de flamenco y danza moderna.

Los participantes exhibirán diferentes coreografías trabajadas durante el curso. En el caso de la danza moderna, el espectáculo incluirá propuestas inspiradas en estilos como jazz, funky y danza contemporánea. Por su parte, el taller de flamenco presentará distintos palos tradicionales, entre ellos seguirillas, fandangos y colombianas, además de elementos característicos de esta disciplina como el mantón o los palillos.

Valle-Inclán y la danza oriental cerrarán el ciclo

Los días 20 y 21 de junio, los grupos Origen Teatro y Comienza Teatro pondrán en escena Divinas palabras, una de las obras más reconocidas de Valle-Inclán. El montaje, dirigido por Mamen Ballesteros, aborda temas como la codicia, las apariencias y las contradicciones humanas a través del característico lenguaje esperpéntico del autor gallego.

La clausura llegará también el 21 de junio con Ecos del Nilo: un viaje a través del tiempo y la danza, espectáculo del taller de danza oriental dirigido por la coreógrafa Victoria Ameijide.

Según explica la responsable del montaje, la propuesta recorre diferentes momentos de la historia y la cultura árabe a través de la danza, desde las tradiciones vinculadas al antiguo Egipto hasta manifestaciones folclóricas más contemporáneas.

Todas las funciones tienen un precio único de tres euros y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma municipal de venta de entradas. En el caso de los espectáculos programados en el auditorio Pilar Bardem, también estarán disponibles en la taquilla del recinto.