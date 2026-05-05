Sarah Santaolalla recibirá el Premio 14 de Abril en Rivas

La comunicadora, que no pudo asistir a las Jornadas Republicanas, recogerá el galardón el próximo 10 de mayo

La tertuliana Sarah Santaolla recibirá el Premio 14 de Abril el próximo domingo 10 de mayo en la sede de Izquierda Unida Rivas. El acto tendrá lugar a las 13:00 en el Centro Cívico de Covibar. La entrega del galardón se produce casi un mes después de que se celebrasen las Jornadas Republicanas, a las que Santaolalla no pudo acudir.

Durante las Jornadas Republicanas del pasado 18 de abril, Tania Darriba, responsable de Redes de IU Rivas, justificó el premio a la tertuliana como un reconocimiento a su “valentía” y su capacidad de “no ceder ante las amenazas”. Desde la organización también destacan su “resistencia femenina en la era digital”.

Santaolalla ha sido el foco de varias polémicas en el último año. Sus intervenciones en programas como Malas Lenguas, de TVE, o En boca de todos la han convertido en un personaje mediático. En marzo de este año protagonizó un encontronazo con el agitador ultra Vito Quiles. Después de una presunta agresión, la tertuliana apareció en televisión con un cabestrillo en el brazo.

El jurado de los Premios 14 de Abril ha hecho referencia a la relevancia mediática del trabajo de la comunicadora. Desde IU señalan que su trabajo le obliga a “asumir costes personales y hacer frente a discursos duros e injustos”.

XV edición de los Premios 14 de Abril, el pasado 18 de abril

Los Premios 14 de Abril

La XV edición de los Premios 14 de Abril tuvo lugar el mes pasado en la Casa de las Asociaciones de Rivas. Estos galardones reconocen trayectorias e iniciativas vinculadas a los valores republicanos, la justicia social y la memoria democrática.

Entre las entidades premiadas destacó Grimey Wear, marca de ropa reconocida por su implicación en causas solidarias. Especialmente, por la organización del concierto “Grimey X Palestine”, una cita anual en Rivas que reúne a miles de personas y destina íntegramente sus ingresos al pueblo palestino. También hubo un premio dedicado a la memoria de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución vinculada a la represión durante el franquismo.

Desde Izquierda Unida Rivas invitan a todos los vecinos y vecinas al acto del próximo 10 de mayo, que tendrá lugar en la sede del partido. “Un encuentro en el que compartir reflexiones sobre el coste que tiene hoy alzar la voz”, añaden desde el partido.